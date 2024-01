Dokładnie 31 stycznia, każda osoba, która tworzy, gra lub prowadzi działalność artystyczną, będzie miała szansę usprawnić swoje hobby dzięki NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Nowe karty graficznie świetnie współpracują np. z programem Blender czy Unreal Engine.

NVIDIA RTX 4070 SUPER oraz NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER są już w sklepach i nadszedł czas na NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Karty są dostępne zarówno w limitowanej edycji Founders Edition, jak i w autorskich wersjach od partnerów firmy. Co więcej, zaoferują one najszybszą na świecie pamięć GDDR6X, która charakteryzuje się przepustowością sięgającą aż do 23 Gb/s.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER i Blender to świetne połączenie

Karta graficzna działa z niesamowitą szybkością w aplikacjach 3D, takich jak Blender, osiągając wyniki nawet o 70 proc. lepsze niż poprzednie generacje. Dowodów nie musimy daleko szukać.

Brandon Tieh (artysta 3D) przygotował dzieło zatytułowane "Magic Valley". Brandon, korzystając z mocy karty graficznej GeForce RTX, nadał swojej pracy życie, akcelerując oświetlenie i okluzję otoczenia, co pozwoliło mu przygotować zasoby dla sceny w zaledwie kilka sekund.

Dodatkowo, wzbogacił swoje dzieło o obeliski, które wymodelował w programie Blender. W tym programie, ray tracing OptiX jest akcelerowany przez platformę RTX, co zapewnia wysoce interaktywny i fotorealistyczny rendering

Kolejnym krokiem w procesie twórczym Tieha było połączenie wszystkich elementów w silniku graficznym Unreal Engine, który jest wspierany przez sztuczną inteligencję. W tym programie działa technika NVIDIA DLSS Super Resolution zasilana przez AI, która przeskalowuje klatki renderowane w niższej rozdzielczości, co pozwala na większą interaktywność i płynne działanie aplikacji.

Źródło: Nvidia