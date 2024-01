GeForce RTX 4070 Ti Super to druga spośród zaplanowanych na ten miesiąc premierowych kart NVIDII. W tym przypadku zmiany są bardzo duże, w tym zwiększona do 16 GB pojemność pamięci, ale czy przełoży się to na super wzrost wydajności? Sprawdziliśmy to na modelu MSI Ventus 3X.

RTX 4070 Ti Super zastępuje w ofercie kart z układami NVIDIA model RTX 4070 Ti – będzie sprzedawany w tej samej cenie. Karta nie występuje w wersji Founders Edition.

RTX 4070 Ti Super korzysta z większego (niż pozostałe karty z RTX 4070 w nazwie) rdzenia AD103 – oznacza to m.in. 256 bitową szynę pamięci i dostęp do 16 GB vRAM, tak jak w RTX 4080. Niestety taktowanie pamięci oraz pojemność Cache L3 pozostała na tym samym poziomie, co w RTX 4070 Ti.

Nowa karta posiada ten sam limit mocy (TGP) oraz identyczne taktowanie – wzrost wydajności bierze się tylko i wyłącznie z 10-procentowego wzrostu ilości jednostek wykonawczych – w tym tych odpowiedzialnych za Ray Tracing (RT Core) oraz AI (Tensor Core).

MSI Ventus X3 to budżetowy model karty wyposażonej w rdzeń RTX 4070 Ti Super. Kosztem wysokich temperatur utrzymuje przyzwoitą kulturę pracy. Nie pozwala podnosić limitu zasilania, co skutecznie ogranicza wszelkie próby podkręcania. W zestawie dostajemy metalową podpórkę.

Styczeń 2024 dosłownie kipi od premier i zapowiedzi – dopiero co wróciliśmy z targów CES 2024 w Vegas, gdzie takie nowości wylewały się dosłownie z każdej strony, a już w redakcji czekała na testy druga (po tydzień wcześniej testowanym GeForce RTX 4070 Super) z nowych kart NVIDII – GeForce RTX 4070 Ti Super. Tym razem okazał się nie być to model Founders Edition (te zwyczajnie nie powstały), tylko jedna z lepiej wycenionych propozycji od MSI – Ventus 3X. Jako że jej cena miała wynosi dokładnie 2999 zł (MSRP), to testy mogliśmy opublikować już 23 stycznia, ale po drodze wyniknęły pewne problemy z przedpremierowym BIOS karty i postanowiliśmy testy powtórzyć już na BIOS udostępnionym wraz z premierą sklepową (24 stycznia).



Kartonik jest solidny – adekwatnie do segmentu samej karty.

Zmiany zapowiadały się super – nowej karcie miało być bliżej do RTX 4080 niż RTX 4070 Ti

Złośliwi mogą powiedzieć, że w końcu doczekaliśmy się „siedemdziesiątki” na właściwym dla niej segmencie GPU. Wszystkie pozostałe karty z RTX 4070 w nazwie oparto o znacznie bardziej okrojony układ AD104 i dopiero w tym ostatecznym wydaniu z dopiskiem Ti Super otrzymaliśmy chip AD103 - ten sam, co w RTX 4080. Oczywiście został on odpowiednio docięty, aby wpasować się w docelowy segment cenowy, ale jedna rzecz związana z tą zmianą jest krytycznie ważna – przejście na 256-bitowy interfejs pamięci i, co za tym idzie, pełne 16 GB GDDR6X!

GeForce RTX 4070 Ti Super - specyfikacja

Model GeForce

RTX 3070 Ti GeForce

RTX 4070 Ti GeForce

RTX 4070 Ti Super GeForce

RTX 4080 Generacja Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny GA 104-400 AD104-400 AD103-275 AD103-300 Jednostki cieniujące 6144 7680 8448 9728 Jednostki teksturujące 192 240 264 304 Jednostki rasteryzujące 96 80 96 112 Rdzenie Tensor 192 (3rd gen) 240 (4th gen) 264 (4th gen) 304 (4th gen) Jednostki RT 48 (2nd gen) 60 (3rd gen) 66 (3th gen) 76 (3th gen) Taktowanie rdzenia 1575/1770 MHz 2310 / 2610 MHz 2340 / 2610 MHz 2505 / 2805 MHz Moc obliczeniowa 21,75 TFLOPS 40,1 TFLOPS 44 TFLOPS 49 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6X 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 9,5 GHz 10,5 GHz 10,5 GHz 11,2 GHz Przepustowość pamięci 608 GB/s 504 GB/s 672 GB/s 716,8 GB/s TGP (zasilanie) 290 W

12-pin (2x8-pin) 285 W

12+4-pin (2x8-pin) 285 W

12+4-pin (2x8-pin) 320 W

12+4-pin (3x8-pin) Interfejs PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 Cena MSRP $599 $799 $799 $1199

Względem RTX 4070 Ti przybyło 10% jednostek CUDA oraz RT i Tensor, a także aż 20% ROP. Jako że taktowanie rdzenia pozostało na tym samym poziomie, to wydajność teoretycznie wzrosła właśnie o te 10%. Warto jednak zaznaczyć, że jedna z bardziej istotnych cech (przynajmniej dla wydajności w grach) pozostała bez zmian względem RTX 4070 Ti – mowa o pamięci podręcznej, która nadal wynosi 48 MB (względem 64 MB w przypadku RTX 4080). Same pamięci GDDR6X, mimo iż ich sumaryczna pojemność jest identyczna, co w droższej karcie, nadal pracują z takim samym taktowaniem, co RTX 4070 Ti (21 Gbps przepustowości). Czy brak zmian w tych kwestiach będzie rzutować na realną wydajność, to już pokażą testy.



To część z zapowiedzianych kart autorskich z układem GeForce RTX 4070 Ti Super.

Zmianie nie uległo również TGP karty – rdzeń RTX 4070 Ti Super jest tak samo ograniczony do 285 W poboru energii, co ten w RTX 4070 Ti. Mając na uwadze ogólny potencjał samego układu AD103 spodziewaliśmy się otrzymać kartę, która zabłyśnie pod względem potencjału podkręcania – gdyby użytkownik mógł podnieść limit zasilania do tego oferowanego przez RTX 4080 (320 W) oraz przywrócić taktowanie GPU (oraz vRAM) do poziomu tej droższej karty, to można by mówić o powrocie czasów, w których podkręcanie karty dawało realnie widoczny wzrost wydajności. Obawiamy się jednak, że MSI Ventus 3X nie jest najlepszą kartą do testowania tej teorii…

Słów kilka o modelu MSI Ventus 3X z układem RTX 4070 Ti Super

Zanim przejdziemy do omówienia wyników, wypada oczywiście przedstawić dokładniej bohatera niniejszej recenzji. Karta MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X plasuje się mniej więcej w połowie stawki pod względem rozmiarów fizycznych. Blisko 31 cm (307 mm) długości oraz dokładnie 12 cm wysokości oznacza, że zmieści się bez większego problemu nawet do tańszych obudów (z wyjątkiem tych wyjątkowo „płytkich”). Fizycznie obecne dwa śledzie montażowe oraz realna grubość karty na poziomie 5,3 cm oznacza, że jest to również dobry kandydat do montażu pionowego.



W zestawie razem z kartą otrzymujemy adapter zasilający (2x8-PIN) oraz, co zaskakujące, metalową podpórkę.

Karta waży 1,08 kg, zatem niemalże tyle samo, co (sporo mniejszy) GeForce RTX 4070 Super Founders Edition. Mimo tego MSI postanowiło wyjść frontem do klienta i do zestawu dorzuciło solidną metalową podpórkę. Możliwe jednak, że została ona dodana, aby nadrobić brak logo ze smokiem MSI na samej karcie ;) Zasilanie do karty doprowadzamy już z wykorzystaniem nowoczesnego (oraz poprawionego) złącza 12VHPWR 2x6, ale jeżeli nie posiadacie zasilacza z takim przewodem, to oczywiście można posłużyć się dołączonym w zestawie adapterem (na 2x8-PIN).



Wtyczka jest osadzona nieco głębiej, dzięki czemu przewód zyskuje dodatkowy centymetr na łagodne zagięcie.

Obudowa skrywająca radiator została wykonana całkowicie z plastiku. Włącznie z backplate, który pełni tu głównie rolę ograniczania przepływu powietrza (oraz ochrony drobnych układów scalonych na odwrocie karty). Nie oznacza to, że karta wygląda nijako – szczerze uważamy, że ten design może przypaść do gustu. Największą zaletą takiego podejścia jest oczywiście niższa ostateczna cena karty – jeżeli od wyglądu ważniejsza jest wydajność, to trudno z takim podejściem polemizować.



Plastikowy backplate oczywiście nie jest połączony z kartą za pomocą thermalpadów.

Samo chłodzenie, mając na uwadze TGP karty na poziomie 285 W, wydaje się być adekwatnie duże. Trzy dziesięciośmigłowe wentylatory, o średnicy 85 mm każdy, owiewają trzysegmentowy aluminiowy radiator z raczej umiarkowanie gęstym użebrowaniem. Wysokość finów to 18 mm nad PCB karty oraz 25 mm w (stanowiącej połowę karty) części wystającej poza ową płytkę drukowaną. Radiatory spaja łącznie sześć niklowanych ciepłowodów, które to przylegają do również niklowanego bloku, pokrywającego nie tylko samo GPU, ale również vRAM (połączony z pomocą wyjątkowo grubych, trzymilimetrowych thermalpadów). Dwa z segmentów radiatora są również bezpośrednio (tzn. przez kolejne thermalpady) połączone z sekcją zasilania.



Nie jest to może topowy układ chłodzenia, ale dla tej klasy karty powinien wystarczyć.

Na śledziach wyprowadzono standardowe dla tej generacji RTXów złącza wideo – 3x Displayport 1.4a oraz jedno HDMI 2.1a. Ponad połowa powierzchni na śledziach jest perforowana, choć z uwagi na układ finów radiatora nie spodziewamy się, aby skutecznie tamtędy wydostawało się ciepło generowane przez kartę.



Nigdzie nie doszukaliśmy się oznaczenia „Stainless Steel”, zatem radzimy karty nie myć pod bieżącą wodą ;)

W tym miejscu zwykle opisalibyśmy aspekt podświetlenia karty, tylko że to MSI Ventus 3X nie posiada absolutnie niczego, co by świeciło. Nawet logo producenta zostało tutaj naniesione w formie farby, a wentylatory zostały zdegradowane do roli tłoczenia powietrza. To ponownie pozwala utrzymać cenę karty w ryzach, ale jeżeli zaliczacie się do zwolenników podświetlanych podzespołów, to ten model stanowczo Was rozczaruje.

Sprawdzamy, czy chłodzenie MSI Ventus 3X poradzi sobie z RTX 4070 Ti Super

Od razu po podłączeniu karty MSI zwróciliśmy uwagę na sztywno narzucony limit zasilania – nawet po wgraniu najnowszego BIOS nie było możliwości ruszenia tego parametru choćby o 1 W. W droższych modelach (np. z podwójnym BIOS) taka opcja powinna się pojawić, ale w przypadku MSI Ventus musimy zadowolić się domyślnym limitem. Karta posiada funkcję fan-stop, zatem bez obciążenia wentylatory się nie kręcą, oferując ciszę podczas pracy biurowej. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nawet w najbardziej wymagających grach karta nie rozkręca wentylatorów do poziomu, który można by uznać za głośny. W zamkniętej (choć dobrze wentylowanej) obudowie najwyższa wartość, jaką uświadczyliśmy, to 48% (1800 RPM), co w naszym przypadku oznaczało, że karta ledwie przebijała się swoim hałasem ponad odgłosy innych systemów chłodzenia.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 36,0

35,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 [OC] GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 39,7

36,2 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Z ciekawości sprawdziliśmy maksymalną prędkość wentylatorów i tutaj już można mówić o poziomie głośności typowego laptopa dla graczy (51 dB). Trudno nam jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym wentylatory aż tak mocno by się rozkręciły. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę na relatywnie wysokie temperatury w kluczowych punktach – o ile samo GPU trzyma się na poziomie 70°C, tak już jego HotSpot notorycznie przekracza 85°C. Pamięci również lekko nie mają – od 80°C do 82°C to wartości na granicy komfortu technologii GDDR6X, a mówimy o karcie świeżo wyjętej z pudełka. Trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądać po roku lub dwóch używania, ale jedno jest pewne – chłodniej nie będzie… Po podkręceniu karty wiele się nie zmienia (trudno, aby się zmieniało, skoro karta nadal pobiera z grubsza tyle samo energii, zatem wydziela tyle samo ciepła).

Pomiar wydajności MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB Ventus 3X po podkręceniu

1440p, najwyższe detale z RT, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

ustawienia domyślne 100%

100% MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

OC (115 MHz / 1300 MHz) 105%

107% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

ustawienia domyślne 100%

100% MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

OC (115 MHz / 1300 MHz) 104%

104% Alan Wake 2

(Ultra + RT) MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

ustawienia domyślne 100%

100% MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

OC (115 MHz / 1300 MHz) 103%

102% A Plague Tale: Requiem

(Ultra + RT) MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

ustawienia domyślne 100%

100% MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X

OC (115 MHz / 1300 MHz) 104%

105% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

A skoro już przy podkręcaniu jesteśmy, to tutaj spotkał nas chyba największy zawód. Karta nie tylko nie imponuje w tej kwestii, ale wręcz można powiedzieć, że jej podkręcanie zupełnie mija się z celem. Jedynie w Cyberpunk przyrost wydajności przekroczył granicę postrzegalności (5%). Temperatury po takim zabiegu wzrosły o średnio 1-2°C na każdym z punktów pomiarowych, a wentylatory delikatnie przyspieszyły.

Jak testowaliśmy GeForce RTX 4070 Ti Super?

Jak pewnie wiecie, od końca ubiegłego roku przenieśliśmy się na znacznie nowszą i odczuwalnie szybszą platformę testową. Rekordowo szybki procesor AMD z technologią 3D V-Cache w połączeniu z wybitnymi pamięciami Kingston Fury Renegade pozwalają nawet w niższych rozdzielczościach uniknąć limitowania wydajności topowych kart graficznych. Takie połączenie oczywiście wymaga niemniej imponującej płyty głównej i tutaj idealnie sprawdza się ASUS ROG STRIX X670E-E Gaming WiFi.

Nasza platforma testowa:

Podczas testów używaliśmy systemu operacyjnego Windows 11 Pro w wersji 23H2. Aktywna była funkcja ReSizable BAR, a sterowniki to najnowsze spośród dostępnych na czas powstawania testu (NVIDIA Game Ready 551.15 oraz AMD Adrenalin 24.1.1). Tak jak już wspomniano wcześniej, vBIOS karty MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X został zaktualizowany do najnowszej wersji dostępnej na dzień 23.01.2024 r. Testowanie jak zwykle rozpoczęliśmy od testów syntetycznych, które dobrze nakreślają przyrost wydajności w ramach danej architektury (oraz po podkręceniu), ale też do pewnego stopnia pozwalają porównywać karty różnych producentów – mowa naturalnie o pakiecie testów 3DMark.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS ROG Matrix RTX 4090 20 489 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 462 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 112 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12 769 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 12 214 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 11 804 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 597 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 10 784 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 023 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 8987 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 8555 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7377 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 5982

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

ASUS ROG Matrix RTX 4090 10 417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10 051 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7332 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6431 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6150 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5968 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 5505 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 5240 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 4464 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3721 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 2279

Podstawowy wniosek do wyciągnięcia z powyższych testów to relatywnie duży przyrost wydajności względem RTX 4070 Ti – ponad 10% w przypadku testów z wykorzystaniem śledzenia promieni i blisko 10% w klasycznej rasteryzacji. W końcu też udało się przeskoczyć topową kartę poprzedniej generacji (GeForce RTX 3090 Ti). Względem konkurencji w teście Time Spy depczemy po piętach Radeonowi RX 7900 XT, który obecnie jest… tańszy o około 10%. Sytuacja oczywiście diametralnie się zmienia w nowszym teście wykorzystującym Ray Tracing – blisko 20% przewagi nad Radeonem robi wrażenie.

Testy w grach nie podzielają entuzjazmu testów syntetycznych

Wraz z publikacją niniejszej recenzji oficjalnie udało nam się zakończyć aktualizację procedury testowej – na ten moment uwzględnia ona siedem tytułów (zostawiamy sobie miejsce na nowości zapowiedziane na ten rok), z których każdy testujemy w trzech rozdzielczościach z podziałem na testy korzystające ze śledzenia promieni oraz te ze znacznie okrojoną oprawą graficzną (tj. bez RT). Dodatkowo też prezentujemy testy „przyszłościowe” – z wykorzystaniem Path Tracingu oraz różnych technik wspomagania wydajności.

Przypominamy również, że testy wykonujemy zawsze w miejscach najbardziej obciążających kartę graficzną – nie odwzorowują one typowej wydajności w danej grze, ale pozwalają bardzo dobrze porównywać wydajność różnych kart pomiędzy sobą (choć realnie grając w daną grę też natraficie na tak wymagające fragmenty). Testy wykonujemy również bez aktywnych technik upscalingu, a te jak wiadomo obecnie stanowczo warto wykorzystywać, jako że nie tylko podnoszą wydajność, ale potrafią również poprawić jakość obrazu (względem przestarzałego już wygładzania TAA).

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 75

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 65

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 65

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

52 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 58

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 55

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 48

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 76

65 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 46

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 42

37 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 41

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 33

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 30

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 28

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 21

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 19

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 14

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza gra legendarnego studia Remedy, czyli wydany pod koniec 2023 roku Alan Wake 2, to obecnie jedna z najbardziej wymagających gier. Nawet bez aktywacji śledzenia promieni topowe karty zmagają się, aby utrzymać 60 FPS w wyższych rozdzielczościach. Przyrost wydajności testowanego dziś RTX 4070 Ti Super względem zwykłego RTX 4070 Ti waha się do 6% do 9% w zależności od rozdzielczości, zatem ciut poniżej oczekiwań. Tańszy Radeon RX 7900 XT dopiero w 4K oferuje niższą wydajność, a w dedykowanej dla tego segmentu rozdzielczości 1440p jest o ponad 10% szybszy. GeForce RTX 4070 Ti Super pozwala na grę w natywnym FHD, ale już w QHD trzeba przełączyć DLSS na tryb Jakość, aby utrzymać ponad 60 klatek w takich ustawieniach. Granie w 4K jest realne, jeżeli poza odpowiednim trybem DLSS SR (np. balans), aktywujemy też DLSS 3.0 Frame Generation.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 62

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

42 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

33 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

24 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 24

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 26

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 21

19 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 18

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 13

6 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

6 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja śledzenia promieni zrzuca Radeony na znacznie odleglejsze pozycje, ale też pozwala nowemu RTXowi nieco rozprostować nogi – tutaj przewaga nad RTX 4070 Ti waha się już od 7% do 10%. Aby przyjemnie pograć w 1440p konieczne w tym przypadku będzie skorzystanie zarówno z DLSS SR (Jakość/Balans), jak i Frame Generation. O graniu w Alan Wake 2 w 4K z aktywnym śledzeniem promieni na RTX 4070 Ti Super raczej należy zapomnieć.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

88 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 104

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 103

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 97

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 93

74 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 81

68 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 79

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 69

57 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 119

91 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 79

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 73

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 69

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 61

55 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

54 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 47

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nadal pięknie wyglądający A Plague Tale: Reqiem jest znacznie bardziej przyjazny dzisiejszym kartom – przynajmniej tak długo, jak nie korzystamy ze śledzenia promieni. Tutaj również nowy GeForce wymienia ciosy z tańszym Radeonem RX 7900 XT jak równy z równym. Tutaj również przewaga nad RTX 4070 Ti cały czas trzyma się poniżej spodziewanych 10%. W docelowej dla tej karty rozdzielczości 1440p wynosi dokładnie 8%. Z drugiej strony, jeżeli przykładowo obecnie używacie RTX 3070 Ti, to przesiadka na najnowszego RTXa podniesie wam wydajność o blisko 60%.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 85

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 74

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 66

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 58

51 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 54

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 48

35 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 56

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 52

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 50

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 43

37 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

31 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 40

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 25

19 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 18

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni nie wpływa w tym przypadku na przewagę wydajności nad RTX 4070 Ti, ale oczywiście sprawia, że o 10% tańszy Radeon RX 7900 XT okazuje się być o 25% wolniejszy… Przy okazji nowa karta niemal idealnie zrównuje się w tej grze z RTX 3090 Ti, z tą różnicą, że do uzyskania tej samej wydajności zużywa blisko połowę mniej prądu (260 W vs 450 W)… Granie w A Plague Tale: Requiem w 1440p z aktywnym śledzeniem promieni jest bardzo przyjemne na RTX 4070 Ti Super – zwłaszcza jeśli dodatkowo aktywujemy DLSS w trybie Jakość oraz DLSS 3.0 Frame Generation, uzyskując wtedy blisko 100 FPS.

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 177

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 177

104 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 157

101 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 143

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 141

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

82 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 125

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 101

60 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 164

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 130

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 129

86 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 111

78 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 106

66 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

2160p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 96

69 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 84

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 83

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 68

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 66

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed nadal korzysta z bardzo dobrze już zoptymalizowanego silnika – to obecnie jedyna gra, w której podczas testów w FHD napotkaliśmy na limit wydajności ze strony procesora (na dwóch najszybszych kartach). W praktyce bez problemu na RTX 4070 Ti Super pogramy nawet w 4K z najwyższymi detalami bez upscalingu rozdzielczości. Jednocześnie jest to gra, w której przyrost wydajności względem RTX 4070 Ti okazał się najmniejszy – zaledwie 3-5%. Ponownie tańszy Radeon RX 7900 XT oferuje taką samą wydajność, z tym że tym razem nie ma opcji aktywowania śledzenia promieni, aby tę sytuację „naprawić”.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

113 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 165

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 144

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 139

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 139

82 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 131

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 115

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 104

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

70 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 151

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 102

71 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 98

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

64 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 72

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

52 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 41

36 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 38

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza z prezentowanych dziś gier to wydany w grudniu 2023 Avatar: Frontiers of Pandora. Jest o tyle specyficznym tytułem, że niezależnie od wybranych ustawień graficznych wykorzystuje śledzenie promieni (choć na tych najniższych robi to w bardzo małym stopniu). Pierwszy test wykonaliśmy na ustawieniach „wysokich”, w których użycie śledzenia promieni jeszcze nie pogrąża kart AMD. Niemniej tutaj to GeForce RTX 4070 Ti Super (w 1440p) wychodzi na 5-procentowe prowadzenie ponad Radeonem RX 7900 XT, a przy okazji też wyprzedza o całkiem rozsądne 7,5% zwykłego RTX 4070 Ti. Na takich ustawieniach realnie można pograć nawet w rozdzielczości 4K.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 40

34 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

23 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 18

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 18

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 17

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 15

15 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14

13 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

10 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 11

10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Drugi test wykonaliśmy na ustawieniach, które normalnie nie są dostępne w grze – to ukryty preset Unobtanium, który w zamyśle ma służyć do testowania kart „przyszłych generacji”. Co ciekawe, Radeony wcale nie zaczynają tutaj mocno odstawać – przewaga RTX 4070 Ti Super nad 10% tańszym RX 7900 XT to tylko 13-19%. Względem zwykłego RTX 4070 Ti ponownie nowy GeForce zyskuje około 6-9%. Granie w 1440p na testowanej karcie przy tak wysokich ustawieniach nie jest najlepszym pomysłem, nawet korzystając z FSR 3.0 Frame Genertion, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze normalnie dostępne „najwyższe ustawienia”, które działają już bardzo przyjemnie.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 196

146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 182

133 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 179

132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 162

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 161

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 151

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

99 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

110 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 120

89 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

85 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 154

113 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

97 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 119

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 107

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 99

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

53 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 51

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 44

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 41

32 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 31

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nie mogło oczywiście zabraknąć Cyberpunk 2077, wzbogaconego o nowy, znacznie bardziej wymagający obszar (Dogtown). Podczas gry na relatywnie niskich ustawieniach (jak na ten tytuł), czyli „zwykłe Ultra”, to Radeony mają ogromną przewagę – RX 7900 XT jest od nowego GeForce dobre 20% szybszy i realnie to RX 7800 XT depcze po piętach zwykłemu RTX 4070 Ti (który zresztą traci tylko 4% względem wydajności modelu Super). Niemniej do grania w 4K na takich ustawieniach konieczne będzie aktywowanie DLSS/FSR.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 114

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 73

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 65

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 56

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 52

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 44

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 40

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 35

31 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 25

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 16

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Korzystając już z ustawień, z myślą o których ta gra była tworzona, Radeony muszą stanowczo podkulić ogon i schować się poniżej poziomu wydajności RTX 4070. Nowy RTX 4070 Ti Super uzyskuje tutaj rekordową przewagę nad zwykłym RTX 4070 Ti – ponad 11% i zasadniczo można dosyć komfortowo pograć na tej karcie w rozdzielczości 1440p (albo bardzo komfortowo, korzystając z dobrodziejstw pakietu DLSS).

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 195

137 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 168

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 165

134 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150

127 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

119 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

113 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 124

110 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 74

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 178

134 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 141

123 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 138

120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

113 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 126

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 120

106 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 114

99 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

92 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

107 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 115

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 98

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

87 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 94

83 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 83

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 49

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przedstawicielem gier wyścigowych pozostaje w naszej procedurze Forza Horizon 5. Nowy procesor pozwolił uniknąć limitowania wyników nawet w FHD, ale też widać, że karty AMD w takim duecie sporo zyskują (w przeciwieństwie do poprzedniej platformy opartej o procesor Intela). Radeon RX 7900 XT miejscami przegania RTX 4080, a RX 7800 XT dogania naszego bohatera recenzji. Przyrost wydajności względem RTX 4070 Ti to blisko 10%. Zastanawiająco wypadły wyniki RTX 3070 Ti w tej jednej grze – w tym przypadku przesiadka na RTX 4070 Ti zapewni nam 100% wzrostu wydajności!

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 174

130 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 164

139 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 161

126 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 146

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

118 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

117 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

110 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 123

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

52 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 158

126 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

122 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 143

122 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 128

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 107

96 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 97

83 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

47 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

118 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 110

100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 103

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 91

83 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 87

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

77 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 77

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wahaliśmy się, czy jest sens w przypadku Forza Horizon 5 w ogóle rozdzielać testy na te z aktywnym i nieaktywnym RT. Wpływ tej techniki na wydajność (oraz jakość obrazu) w tej grze jest naprawdę znikomy. Niemniej widać, że Radeon RX 7800 XT znacznie gorzej zniósł aktywowanie śledzenia promieni niż droższy RX 7900 XT. Co się zaś tyczy RTX 4070 Ti Super, to zyskuje on jedynie 5% względem modelu, który ma zastąpić. Z drugiej strony wydajności nie brakuje tu na żadnej karcie i nawet w 4K można z przyjemnością śmigać po ogromnej mapie.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 165

84 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 147

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 132

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 125

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 122

60 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 117

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 106

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

75 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 116

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 110

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 101

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 90

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 87

44 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 87

50 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 72

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 64

39 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 61

37 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 58

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 53

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 49

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

27 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 39

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyczekiwany przez wielu Hogwarts Legacy okazał się być zaskakująco dobrą grą. Niestety nie można tego powiedzieć o jej optymalizacji (zwłaszcza na premierę) – nawet teraz po blisko roku od wydania gry, ta boryka się ze spadkami wydajności przy aktywnym śledzeniu promieni. Szczęśliwie tryb klasycznej rasteryzacji działa wyśmienicie – zwłaszcza na Radeonach… RX 7900 XT masakruje testowanego dziś droższego RTX 4070 Ti Super, podczas gdy ten zaledwie o 6% wyprzedza RTX 4070 Ti. Różnica jest na tyle duża, że na Radeonie pogramy bez większego problemu w 4K, podczas gdy GeForce RTX 4070 musi się tutaj już posiłkować generatorem klatek, aby dotrzymać kroku karcie AMD.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

44 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 63

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 62

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 50

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

16 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 44

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 66

31 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

27 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 46

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 45

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

22 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 40

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

20 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 31

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42

19 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 21

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 21

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 19

11 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 15

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni drastycznie w tej grze obniża wydajność, choć też daje faktycznie wartą tego poprawę realizmu prezentowanej grafiki. Radeon RX 7900 XT plasuje się dokładnie pomiędzy RTX 4070 Ti a nowym modelem Super w FHD, ale w QHD już zaczyna przegrywać nawet z RTX 4070 Super. Przewaga nowego RTX nad tym, którego ma zastąpić, to w tym przypadku tylko 3-5%, ale w tej grze wyraźnie manifestuje się większa pojemność pamięci – na karcie z 12 GB RAM w 1440p co chwilę atakują nas tekstury w niższej rozdzielczości lub nagle pojawiające się obiekty, podczas gdy RTX 4070 Ti Super jest od takich „niespodzianek” całkowicie wolny.

Czy RTX 4070 Ti Super jest gotowy na gry przyszłości? Testujemy Path Tracing

Poza klasycznym śledzeniem promieni, które obecnie trafia już do niemal każdej większej gry, na horyzoncie zaczyna standaryzować się jeszcze bardziej zaawansowany sposób generowania obrazu. Mowa o Path Tracingu, zwanym również „pełnym RayTracingiem” – w tym przypadku całe światło i wynikające z niego efekty (cienie, odbicia, przeźroczystość) są obliczane metodą śledzenia promieni. Daje to już faktycznie fotorealistyczny sposób prezentowania tych efektów, a przy okazji też ułatwia pracę twórcom gier. Problem z tym jest tylko taki, że wymaga naprawdę mocnego sprzętu i na dziś dzień realnie da się z takiej funkcji korzystać tylko w połączeniu z różnymi wspomagaczami wydajności. Czy zatem RTX 4070 Ti Super jest gotowy na granie w takich ustawieniach?

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

1080p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 91

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 90

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 62

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 52

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 36

34 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

17 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 19

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

1440p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 68

56 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 28

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 27

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 13

7 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

2160p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Balans + Frame Generation

MSI Ventux 3X 45

32 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 40

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 18

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 16

14 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 15

8 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 14

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 8

4 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 6

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jedną z dwóch dużych (i nie „remasterowanych”) gier wspierających Path Tracing jest Alan Wake 2 – w jego przypadku nowy RTX 4070 Ti Super pozwala dosyć komfortowo grać nawet w 1440p, zakładając, że wspomagamy się wszystkim, co oferuje obecnie DLSS 3.5 (tryb Jakość, rekonstrukcja promieni oraz generacja klatek). Jako że nie jest to gra bardzo dynamiczna u podstaw rozgrywki, to zwiększenie opóźnienia w połączeniu z płynnością na poziomie 70 FPS w tych najbardziej wymagających momentach gry jest świetnym rezultatem. Tutaj też udało się wykręcić rekordowe 14% przyrostu wydajności względem „klasycznego” RTX 4070 Ti. Radeony stanowczo nie są gotowe na dostarczanie tak realistycznego obrazu, zatem tutaj nawet nie będziemy kalkulować różnicy.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

1080p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

95 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 81

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 76

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 45

40 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

30 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

1440p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 90

74 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 63

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 55

49 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 49

43 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 41

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

21 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

26 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

2160p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Balans + Frame Generation

MSI Ventux 3X 46

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

MSI Ventux 3X 39

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 28

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 10

9 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 10

9 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7

5 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Drugą grą, która pod koniec 2023 roku dostała oficjalnie wsparcie dla Path Tracingu, jest nasz polski Cyberpunk 2077. Tutaj wymagania nie są aż tak wysokie, ale też implementacja PT jest tutaj nieco skromniejsza. Niemniej, aby faktycznie doświadczać gry w takich ustawieniach, nadal niezbędna będzie karta GeForce RTX. Przyrost wydajności oferowany przez RTX 4070 Ti Super nad wersją uboższą o znaczek Super wynosi tutaj spodziewane 10%. W praktyce pograć można bez najmniejszego problemu w 1440p. Z kolei rozdzielczość 4K w Cyberpunk z aktywnym trybem RT Overdrive jest poza zasięgiem kart, które nie mają w nazwie „4090”…

Nie tylko grami człowiek żyje, czyli co RTX 4070 Ti Super wnosi w temacie zastosowań profesjonalnych

Procedurę testową od strony zastosowań innych niż gry również znacząco odświeżyliśmy i niewykluczone, że tutaj jeszcze dojdzie test w pakiecie Adobe. Obecnie już zaktualizowaliśmy aplikację Blender do 4.0, a także dodaliśmy pomiar renderowania obecny w najnowszej odsłonie Cinebench R24. Bez większych zmian pozostały testy enkodera wideo w DaVinci Resolve, natomiast pakiet SPECviewperf 2020 zaktualizowaliśmy do wersji 3.1 oraz przestawiliśmy się na testy w 4K (wcześniej testowaliśmy FHD). Największą jednak nowością są testy w aplikacji Automatic1111 – dotyczą one oczywiście wykorzystania Stable Diffusion do generowania grafiki.

Blender 4.0 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9,06 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,08 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 12,64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 13,95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 16,65 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 16,70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25,74 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 43,85 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 62,70 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 100,42

Cinebench - test GPU

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34869 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 27185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 24348 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 22010 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 20387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18967 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 17350 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13478 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 11251 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 10656 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 7082

Pod względem wydajności renderowania zarówno z użyciem zunifikowanych shaderów (CUDA/CU), jak i wspomagając się rdzeniami Tensor (test Blender na silniku Optix), karty NVIDII nieprzerwanie królują na wykresach. Nowy RTX 4070 Ti przewidywalnie zyskał tutaj równo 10%, odpowiadające wzrostowi ilości jednostek obliczeniowych. Mniej zyskaliśmy w teście eksportowania wideo, choć tutaj i tak warto przypomnieć, że RTX 4070 Ti to najtańsza karta w ofercie NVIDII, wyposażona w podwójny enkoder i RTX 4070 Ti Super tę cechę też odziedziczył.

DaVinci Resolve 18.6

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 18

19 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 39

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 39

43 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 108

103 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

Testy z wykorzystaniem Stable Diffusion są zupełną nowością na naszym portalu i nadal pracujemy nad udoskonalenie procedury (zwłaszcza po stronie kart AMD). Test polegał na wygenerowaniu 10 obrazków w rozdzielczości 512x512 (zawsze z tej samej frazy i z tego samego ziarna) i następnie obliczeniu średniego czasu generowania jednego obrazka – jako że karty AMD pomiędzy kolejnymi obrazkami znacznie więcej czasu „tracą” na cashowanie, to pomocniczo podajemy również czystą wydajność (liczoną w iteracjach na sekundę). Niemniej dla użytkownika istotniejszy jest ten pierwszy pomiar. Użyty model to standardowa baza SD 1.5, którą każdorazowo optymalizowaliśmy pod kartę, która miała być testowana. Karty NVIDII testowaliśmy z wykorzystaniem rdzeni Tensor, a karty AMD z pomocą optymalizacji ONNX.

Stable Diffusion - A1111

SD-1.5, 512x512, 50 sample, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 51,6

53,1 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,2

40,2 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34,8

35,6 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33,4

33,7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31,2

32,2 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 30,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26,6

26,8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20,8

19,8 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 12,3

21,4 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 9,5

16,3 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 3,5

5,9 Legenda / / obrazy na minutę

/ / iteracje na sekundę

W tym przypadku przyrost wydajności nowego RTXa nieco zawodzi – 5% to mniej niż byśmy oczekiwali. Niemniej to i tak wyniki dalece wykraczające poza możliwości kart konkurencji. Na koniec pozostały jeszcze testy w już bardziej wyspecjalizowanych aplikacjach projektowych – jeżeli ich nazwy nic Wam nie mówią, to możecie zignorować tę część recenzji.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 175 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 58

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 187 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 147 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 101 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 91

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 454 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 362 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 249

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 62 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 208 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 195 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 160 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123

Czy RTX 4070 Ti Super faktycznie nie pobiera więcej energii?

Ostatnią testowaną kwestią jest jak zwykle pobór energii. Tutaj nadal używamy aparatury pomiarowej NVIDIA PCAT, zatem mierzymy pobór energii bezpośrednio samej karty (ze złącza PCI-E oraz z przewodów zasilających kartę). Pozwala to uniknąć wpływu reszty platformy na uzyskany wynik (a pamiętajmy, że wraz ze wzrostem wydajności karty graficznej, procesor również będzie zużywać więcej energii, jako że musi dostarczyć więcej danych do karty). Tym razem jednak rozbudowaliśmy testy o pomiary zużycia energii podczas testów Stable Diffusion.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 200 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 219 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 221 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 243 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 275 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 277 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 278 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 279 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 300 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 301 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 432 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 452 ASUS ROG Matrix RTX 4090 470

Pomiar poboru energii w czasie generowania obrazu (Stable Diffusion) [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 203 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 228 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 247 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 247 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 257 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 261 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 289 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 363 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 430

Nasz egzemplarz RTX 4070 Ti Super zaiste nie pobierał więcej energii niż zwyczajny RTX 4070 Ti – mamy zatem wzrost efektywności energetycznej o te 5-10%, o które karta jest szybsza. To pokrywa się z wynikami uzyskanymi wcześniej na RTX 4070 Super i pokazuje jak przełomową architekturą jest Ada Lovelace. Jeżeli nowego RTX 4070 Ti Super nie planujecie łączyć z procesorem o absurdalnie wysokim poborze energii (np. takim z „Intel” w nazwie), to wystarczy Wam w zupełności zasilacz o mocy 600-650 W (już licząc z dodatkowym zapasem).

Morza nie ma, ale i tak jest… całkiem dobrze?

Już po pierwszych zapowiedziach całej linii kart „Super” to właśnie z tym modelem wiązaliśmy największe oczekiwania (nie tylko dlatego, że ma najdłuższą nazwę w historii kart graficznych). Przejście na większy chip, więcej vRAM oraz mylnie przed premierą „wyciekające” wspólne z RTX 4080 ilości pamięci L3 i taktowanie vRAM – to wszystko stanowczo działało na wyobraźnię i zwiastowało, że dostaniemy w dobrej cenie kartę, która jest prawie jak RTX 4080. Tymczasem po testach okazało się, że znacznie bliżej jej do schodzącego ze sceny RTX 4070 Ti… Ostatecznie nasze pomiary wykazały, że w dedykowanej dla tego segmentu cenowego rozdzielczości 1440p zyskamy od 6% do 8% wydajności (oraz 11% korzystając z Path Tracingu).

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 154% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5150 zł 123% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 116% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3900 zł 106% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 103% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 3000 zł 94% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 91% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 80% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 66%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia z aktywnym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 162% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5150 zł 125% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3900 zł 108% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 102% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 3000 zł 93% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 92% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 80% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 66% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 63%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, Path Tracing, DLSS/FSR Quality, DLSS RR (jeśli dostępne), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

DLSS 3.0 Frame Generation

cena ok. 3900 zł 188% NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 183% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5150 zł 132% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3900 zł 111% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 3000 zł 95% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 94% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 78% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 53% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 50% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 39%

To z jednej strony niewiele, a już na pewno nie „super”, ale z drugiej strony cena pozostaje taka sama, a karta nie pobiera nic więcej energii. Co więcej, dostajemy 4 GB więcej vRAM – tego na wykresach nie da się zobrazować, ale już dziś w 1440p da się tę zmianę zobaczyć (w jakości obrazu – jako że silniki gier nie muszą jej obniżać, aby zachować płynność i stabilność gry). W porównaniu do 500 zł dopłaty, jakie NVIDIA potrafiła zażądać za więcej pamięci (bez podnoszenia wydajności) w RTX 4060 Ti 16GB, czyli w karcie, w której i tak granie w 1440p jest średnio realne, to RTX 4070 Ti Super jawi się jako faktycznie super okazja.



MSI Ventus 3X kosztuje 3899 zł w chwili premiery – czyli tyle, co do niedawna kosztowały najtańsze modele bez dopisku „Super”.

Szczęśliwie dla nas, klientów, NVIDIA nie konkuruje tylko ze sobą i osiągi nowego GeForce należy odnieść jeszcze do tego, co oferują Radeony – w tym teraz o 10% tańszy Radeon RX 7900 XT. Jeżeli zapomnimy o istnieniu śledzenia promieni i zadowolimy się technologią z poprzedniej generacji, to okazuje się, że propozycja AMD jest znacznie atrakcyjniejsza – o dokładnie 10% wydajniejsza i wyposażona w jeszcze więcej vRAM (20 GB). Niemniej trudno (nam) sobie wyobrazić zakup karty za 4000 zł i już od pierwszego dnia chodzenie na kompromisy w jakości grafiki w grach. Spoglądając zatem na uśrednione wyniki testów z aktywnym RT uzyskamy o 17% wyższą wydajność na karcie NVIDII, a spoglądając jeszcze dalej w przyszłość (albo raczej faktycznie teraźniejszość), to również ponad 100% wyższą wydajność w testach z Path Tracingiem.

Wybór karty GeForce RTX to również wybór całego pakietu NVIDIA DLSS - a to istotna zaleta

Pakiet NVIDIA DLSS obecnie nadal oferuje wyższej klasy upscaling oraz dostęp do unikatowej techniki Ray Reconstruction (która znacznie poprawia jakość oprawy i często też podnosi wydajność – zwłaszcza w grach korzystających z Path Tracingu). Do tego dostajemy liczne optymalizacje w aplikacjach użytkowych i profesjonalnych (choć nie wszystkich!). W obliczu tego wszystkiego nowy GeForce RTX 4070 Ti Super to nadal bardzo atrakcyjna propozycja w swoim segmencie cenowym. A to, że liczyliśmy na więcej, to niestety już tylko nasza wina (i trochę wina 90% udziałów NVIDII w rynku kart graficznych…).

Nasza ocena układu graficznego GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB:

Plusy:

16 GB GDDR6X daje spory zapas na przyszłość;

niewiele, ale jednak wyższa wydajność od RTX 4070 Ti;

wysoka efektywność energetyczna;

bardzo wysoka wydajność w śledzeniu promieni (w swoim segmencie);

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych (na tle konkurencji cenowej);

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

DLSS 3 (Frame Generation) w kompatybilnych grach podnosi wydajność nawet dwukrotnie;

DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) w kompatybilnych grach znacznie poprawia jakość i potrafi podnieść wydajność;

obsługa kodeka AV1 i pakiet Nvidia Broadcast;

stabilne i często aktualizowane sterowniki.

Minusy:

Spodziewaliśmy się dużo większego wzrostu wydajności;

niski potencjał podkręcania;

brak obsługi DisplayPort 2.0/2.1,

archaiczny w obsłudze panel sterowania.

Nasza ocena układu graficznego RTX 4070 Super w średnim segmencie cenowym sprzętu dla graczy: 94% 4.7/5

MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X to karta co najwyżej poprawna

Abstrahując już od samego nowego GPU, wypadałoby również ocenić konkretny testowany przez nas model karty graficznej. MSI Ventus 3X w żadnej kwestii nie wyróżnia się nadzwyczajnie pozytywnie. Jest dosyć rozsądnych rozmiarów, a przy tym pracuje nawet całkiem cicho, ale robi to kosztem temperatur komponentów karty. Jakość samego wykonania stoi na przyzwoitym poziomie, choć wszechobecny plastik nieco ujmuje ostatecznemu wrażeniu. MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X to karta co najwyżej poprawna



MSI Ventus 3X broni się przede wszystkim ceną poniżej MSRP.

Nie uświadczymy tutaj również żadnego podświetlenia ani ostentacyjnych zdobień – ot karta, która ma działać, a nie wyglądać. Miłym zaskoczeniem w sumie jest obecność metalowej belki podpierającej kartę oraz to, że obecnie jest dostępna w cenie o 100 zł niższej od MSRP modelu RTX 4070 Ti Super – tj. kosztuje 3899 zł. W tej cenie to realnie bardzo mocna alternatywa dla Radeonów RX 7900 XT i z pewnością warta dopłaty tych 200-300 zł. Ważne jednak, aby po zakupie się upewnić, czy mamy wgrany najnowszy BIOS ;)

Opinia o MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X Plusy obecność przyzwoitego układu GeForce RTX 4070 Super Ti,

cicha praca chłodzenia,

dosyć kompaktowe rozmiary,

nowoczesne złącze 12VHPWR (2x6),

cena poniżej MSRP,

metalowa podpórka w zestawie. Minusy Plastikowy backplate,

wysokie temperatury HotSpot/pamięci,

sztywny limit zasilania,

minimalny potencjał podkręcania,

problemy z BIOS na premierę.

Nasza ocena karty graficznej MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X (w obrębie karty z tym GPU): 80% 4/5





Kartę MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X na potrzeby testów otrzymaliśmy NVIDII.