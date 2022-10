W nasze ręce trafił referencyjny model karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090, więc przygotowaliśmy dla Was prezentację jego rozpakowania. Dla urozmaicenia tematu nową kartę porównaliśmy z RTX 3090 Ti oraz RTX 3080 - zaciekawieni? Zapraszamy!

Po tym, jak w zeszłym tygodniu ujawniono przeróżne wersje niereferencyjne nadchodzącego modelu RTX 4090, nie mogliśmy się doczekać aż będziemy mogli pokazać Wam, jak wygląda karta z „Edycji Założycieli”, czyli NVIDIA Founders Edition. W końcu nadszedł ten dzień, w którym możemy to zrobić i poza klasycznym unboxingiem przemyciliśmy dla Was również porównanie do poprzedniej generacji oraz kilka detali dotyczących możliwości nowej architektury. Zapraszamy do oglądania!

Rozpakowanie karty NVIDIA GeForce RTX 4090 FE i pierwsze porównania z RTX 3090 Ti oraz RTX 3080

Specyfikacja karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition

Model NVIDIA GeForce RTX 4090 FE Generacja Ada Lovelace

(TSMC N4) Długość 304 mm Szerokość 61 mm Wysokość 137 mm Złącza wideo 3x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.1 Układ graficzny AD102-300 Jednostki cieniujące 16384 Jednostki teksturujące 512 Jednostki rasteryzujące 192 Rdzenie Tensor 512 (4. gen) Jednostki RT 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 2230 MHz Taktwanie Boost 2520 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s Współczynnik TDP 450 W Minimalna moc zasilacza 850 W Zasilanie 1x 16-PIN lub (przez adapter) 4x 8-PIN Cena (sugerowana) $1599

DLSS 3 – rewolucja w świecie GPU czy raczej nic ciekawego?

Niewątpliwie największą nowością, jaką wprowadza seria RTX 4000, jest ekskluzywna dla niej technologia DLSS 3. Nie jest to rozwinięcie DLSS 2 i zasadniczo nie ma wiele z nim wspólnego, poza tym, że również korzysta z „Deep Learningu”. W przeciwieństwie do super próbkowania rozdzielczości, tym razem NVIDIA super próbkuje samą ilość klatek wyświetlanych przez kartę, dosłownie podwajając ich ilość bez względu na wszystkie inne ograniczenia.



Zasada działania jest tu aż tak prosta, że dziwne, iż wcześniej nikt na to nie wpadł - prawdopodobnie to w realizacji wcześniej leżał największy problem.

Za proces ten odpowiedzialny jest zupełnie nowy moduł NVIDIA Optical Flow Accelerator, dostępny jedynie w najnowszej, czwartej generacji rdzeni Tensor – z tego też powodu funkcja ta nie będzie dostępna dla starszych kart NVIDII. Działanie tego modułu polega na analizie klatek, które wyrenderował silnik gry pod kątem przesunięć pikseli (optycznego wykrycia ruchu obiektów) w celu następnie wygenerowania przez Tensory zupełnie nowej, pośredniej klatki obrazu.



Generowanie nowych klatek na podstawie analizy dwóch sąsiadujących ze sobą to nie jest proste zadania, ale rdzenie Tensor radzą sobie z tym zadziwiająco dobrze - filmy prezentujące działanie DLSS 3 robią ogromne wrażenie.

W efekcie na ekranie mamy 2x więcej klatek, zatem 2x płynniejszą animację. Takie podejście pozwala w szczególności podnieść znacznie wydajność, gdy ta jest ograniczana przez procesor lub podsystem pamięci. W praktyce taki scenariusz, zwłaszcza grając w niższych rozdzielczościach, jest obecnie coraz częściej spotykany i pomysł NVIDII zdaje się perfekcyjnie z nim radzić. Postaramy się oczywiście przygotować dla Was dokładną analizę działania nowej funkcji, ale jeżeli już teraz jesteście ciekawi, jak wygląda w praktyce, to polecamy film przygotowany przez Digital Foundry.

Inne nowości też prezentują się ciekawie

Poza podwojeniem klatek, które nowy RTX 4090 ma osiągać bez żadnego wysiłku (w kompatybilnych grach) dzięki DLSS 3, istotną nowością jest optymalizacja działania samego śledzenia promieni (operacje będą przez kartę odpowiednio kolejkowane, aby maksymalnie zrównoleglić obliczenia) - funkcję tę nazwano SER (Shader Execution Reordering) i mamy nadzieję, że obędzie się bez dziur (w jej działaniu). Dostaniemy również zupełnie nowy enkoder wideo, ale nie tylko w znaczeniu, że będzie on nowszej generacji - teraz enkodery będą dwa, co ma pozwolić na streaming 8K z 60 FPS (które, dzięki powyższym usprawnieniom, powiniśmy osiągać znacznie częściej niż dotychczas). Obsługiwane będzie teraz również kodowanie w formacie AV1, za sprawą którego możliwe będzie transmitowanie tej samej jakości przy wielokrotnie niższym bitrate (lub znacznie wyższej jakości przy tym samym bitrate). Karta idealna dla (zamożnych) streamerów?



SER w kartach NVIDIA to kolejna nowość tej generacji.

Kiedy testy RTX 4090?

Karta już w tej chwili rozgrzewa naszą platformę testową i szykujemy dla Was soczysty test premierowy. Jego publikacja nastąpi oczywiście równo z chwilą zejścia embargo na wyniki testów, tj. 11 października o godzinie 15:00 naszego czasu. Kolejnego dnia postaramy się do Was wrócić z testami modeli niereferencyjnych, zatem jest na co czekać!

NVIDIA zadbała o to, aby odpowiednio szybko odprowadzać z karty nawet 600 W energii!