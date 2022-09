Odliczamy dni do premiery kart graficznych GeForce RTX 4000. W międzyczasie w sieci pojawiły się ciekawe informacje – producent podobno zdecydował się na dużą zmianę w planach wydawniczych kart.

Przecieki o nowej generacji kart graficznych GeForce RTX krążą w sieci od dłuższego czasu. Czy się sprawdzą? Tego nie wiadomo. Pierwsze oficjalne informacje powinniśmy poznać 20 września na konferencji GeForce Beyond.

Nvidia zmienia plany – GeForce RTX 4070 to teraz GeForce RTX 4080

Według nieoficjalnych informacji, producent na początku planuje wprowadzić trzy wydajniejsze modele: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 GB oraz… GeForce RTX 4080 12 GB. W pierwszej turze na rynku nie pojawi się GeForce RTX 4070 (jego miejsce zajmie słabszy GeForce RTX 4080).

rozwiń

GeForce RTX 4090 to topowa konstrukcja, która ma zastąpić modele GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti. Karta bazuje na rdzeniu Nvidia AD102 z 16 384 jednostkami CUDA, które pracują z taktowaniem sięgającym 2520 MHz (Boost). Oprócz tego na pokładzie znajdują się 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit o zegarze 21 000 MHz, co daje przepustowość 1008 GB/s. Karta charakteryzuje się współczynnikiem TGP na poziomie 450 W, ale maksymalny dostępny limit mocy dla niektórych niereferencyjnych wersji ma wynosić aż 660 W.



Referencyjna wersja karty GeForce RTX 4080 Founders Edition (foto: Twitter @ KittyYYuko)

GeForce RTX 4080 16 GB to następca modelu GeForce RTX 3080. Konstrukcja bazuje na układzie graficznym Nvidia AD103 z 9728 jednostkami CUDA o taktowaniu do 2505 MHz i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6X 256-bit o taktowaniu 23 000 MHz (736 GB/s). Standardowy pobór mocy wynosi 340 W, ale w niereferencyjnych wersjach będzie można go zwiększyć maksymalnie do 516 W.

W planach jest również GeForce RTX 4080 12 GB, który do tej pory był znany jako GeForce RTX 4070. Producent zastosował tutaj słabszy układ graficzny - Nvidia AD104 z 7680 jednostkami CUDA o taktowaniu do 2610 MHz. Okrojono też pamięć wideo - karta dysponuje tylko 12 GB pamięci GDDR6X 192-bit o taktowaniu 21 GB/s (przepustowość 504 GB/s). Standardowy pobór mocy oszacowano na 285 W, ale będzie on mógł zostać zwiększony do 366 W.

Model GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 GB GeForce RTX 4080 12 GB Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Bloki SM 128 76 60 Rdzenie CUDA 16384 9728 7680 Taktowanie Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Pamięć wideo 24 GDDR6X 384-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci 21 000 MHz 23 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci 1008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s Współczynnik TGP (Max TGP) 450 W (660 W) 340 W (516 W) 285 W (366 W) *specyfikacja nieoficjalna

Nieoficjalnie wiadomo, że nowe karty zostaną zaprezentowane 20 września podczas konferencji GeForce Beyond. Na oficjalną premierę będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Topowy GeForce RTX 4090 miałby zadebiutować w pierwszej połowie października, natomiast GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB pojawi się dopiero w pierwszej połowie listopada.

Źródło: VideoCardz, Twitter @ kopite7kimi, Twitter @ KittyYYuko