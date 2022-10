Nvidia po cichu odblokowała kopanie kryptowalut na kartach GeForce RTX 3000 LHR. Dlaczego? Do końca nie wiadomo. Odkąd Ethereum przeszło na model Proof-of-Stake (PoS), górnicy już raczej nie wykorzystają ich potencjału.

Zaczęło się w czasach kryzysu na rynku kart graficznych. Nvidia wprowadziła do kart GeForce RTX 3000 algorytm LHR (Lite Hash Rate), który ograniczał wydajność kopania kryptowaluty Ethereum – taka metoda miała zniechęcać górników, którzy masowo podkupywali karty graficzne do koparek kryptowalut. Jak się później okazało, nie do końca skutecznie, bo pojawiły się metody na obejście zabezpieczenia.

Nvidia odblokowuje kopanie na kartach graficznych GeForce RTX 3000 LHR

W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby w najnowszych sterownikach producent odblokował pełną wydajność kart GeForce RTX 3000 LHR. Informacje te potwierdził jeden z użytkowników platformy Reddit o nicku Timbers007.



Po zainstalowaniu nowych sterowników karta GeForce RTX 3080 Ti oferuje pełną wydajność w kopaniu kryptowaluty Ethereum

Standardowo karta GeForce RTX 3080 Ti (fabrycznie wydana w wersji LHR) oferuje wydjaność około 70 MH/s. Po zainstalowaniu nowych sterowników wydajność ta wzrasta do 112 MH/s (czyli mniej więcej do poziomu jaki można uzyskać po obejściu zabezpieczenia).

Dlaczego Nvidia zdecydowała się na odblokowanie pełnej wydajności kopania? Tego nie wiadomo. Być może utrzymywanie zabezpieczenia już nie miało sensu. Warto bowiem zaznaczyć, że we wrześniu kryptowaluta Ethereum przeszła z algorytmu Proof-of-Work na energooszczędny Proof-of-Stake, przez co kopanie jej na kartach graficznych stało się całkowicie nieopłacalne. W takiej sytuacji górnicy i tak raczej nie wykorzystają potencjału odblokowanych kart.

