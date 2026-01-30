NVIDIA zaciska pasa. Gracze skazani na słabsze karty GeForce

Kryzys na rynku podzespołów komputerowych może uderzyć bezpośrednio w graczy. Według przecieków NVIDIA w nowej strategii ma stawiać przede wszystkim na karty graficzne z mniejszą pojemnością pamięci wideo, co może ograniczyć możliwości wyboru.

Jak podaje VideoCardz, na chińskim forum Board Channels, które często publikuje informacje oparte na doniesieniach od producentów sprzętu, pojawiły się nowe przecieki dotyczące strategii sprzedażowej kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000. Jeśli przedstawione tam informacje okażą się prawdziwe, początek roku może upłynąć pod znakiem ograniczonego wyboru, skoncentrowanego głównie na słabszych modelach.

NVIDIA stawia na słabsze modele

Warto przypomnieć, że NVIDIA dostarcza swoim partnerom nie tylko same procesory graficzne, ale również układy pamięci. Ma to umożliwiać producentom kart tworzenie konstrukcji ściśle według specyfikacji opracowanej przez NVIDIĘ oraz lepszą kontrolę nad całym łańcuchem dostaw.

Z opublikowanego raportu wynika, że NVIDIA ma faworyzować modele wyposażone w mniejszą ilość pamięci wideo. Kluczowym, wolumenowym produktem ma być GeForce RTX 5060 Ti w wersji z 8 GB VRAM. Producent ma również koncentrować się na kartach GeForce RTX 5060 oraz GeForce RTX 5070. Te trzy modele łącznie mają odpowiadać za około 75 proc. całkowitych dostaw kart graficznych z nowej serii.

Pozostałe 25 proc. przypadnie na inne warianty, których dostępność będzie uzależniona bezpośrednio od popytu rynkowego. Mniejsza dostępność może przekładać się na podwyżki cen.

Kompromis, który dotknie graczy

Zmiana strategii ma wynikać z problemów z dostępnością pamięci wideo. Wydajniejsze modele kart graficznych wymagają większej pojemności VRAM, co w obecnej sytuacji rynkowej oznacza trudniejszy dostęp do odpowiednich kości pamięci. Najwyraźniej NVIDIA – o ile doniesienia się potwierdzą – zdecydowała się dostosować ofertę do realnych możliwości produkcyjnych, nawet kosztem ograniczenia dostępności mocniejszych konfiguracji.

Należy jednak pamiętać, że karty graficzne z mniejszą ilością pamięci wideo mogą okazać się niewystarczające dla bardziej wymagających użytkowników. Szczególnie w rozdzielczościach 1440p oraz 4K ograniczona pojemność VRAM może prowadzić do spadków wydajności, doczytywania tekstur czy konieczności obniżania ustawień graficznych. Problem ten z czasem będzie się pogłębiał wraz z pojawianiem się coraz bardziej wymagających gier i aplikacji.

Na ten moment informacje z forum Board Channels należy traktować jako nieoficjalne, jednak biorąc pod uwagę dotychczasową sytuację w sklepach, informacje wydają się wiarygodne. Niedawno sam Zotac potwierdził nadchodzący kryzys.