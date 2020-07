Nvidia rusza z kolejną promocją dla kupujących karty GeForce RTX - tym razem można zgarnąć Rainbow Six Siege w wypasionej wersji Gold Edition.

Rainbow Six Siege za darmo do kart GeForce RTX

Jeżeli planujecie zakup nowej karty graficznej do grania, właśnie jest do tego bardzo dobra okazja. Nvidia przygotowała nową promocję dla kupujących modele GeForce RTX – tym razem mogą oni otrzymać za darmo grę Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition.

Nowa promocja obejmuje karty: GeForce RTX 2080 Ti,

GeForce RTX 2080 SUPER,

GeForce RTX 2080,

GeForce RTX 2070 SUPER,

GeForce RTX 2070,

GeForce RTX 2060 SUPER,

GeForce RTX 2060, a także komputery i laptopy do grania z wymienionymi kartami.

Osoby, które zakupią sprzęt będą mogły otrzymać za darmo grę Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition w wersji pecetowej. Co prawda tytuł ma już swoje lata, ale nadal cieszy się sporą popularnością na scenie e-sportowej. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy szczegółami do naszej recenzji Rainbow Six Siege.

W akcji Nvidii można otrzymać grę w wersji Gold Edition, która zawiera m.in. 16 Operatorów, specjalne stroje, skiny, 5-letni Season Pass dający dostęp do wszystkich 6 Operatorów, którzy zostaną wprowadzeni w tym roku, członkostwo VIP, a także szybsze postępy w Battle Pass.

Promocja obejmuje sprzęt kupiony od 30 lipca do 27 sierpnia 2020 roku i jest honorowana m.in. w sklepach Komputronik, RTV Euro AGD, Sferis, Dreammachines i Hyperbook. Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

Źródło: Nvidia

