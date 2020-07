Składacie nowy komputer do grania? Tak się składa, że właśnie jest do tego bardzo dobra okazja - firma ASUS przygotowała nowe promocje, które mogą zachęcić klientów do wyboru sprzętu AMD.

Czy wakacje to dobry czas na budowę nowego komputera do gier? Pewnie! Zainteresowanych odsyłamy do naszych poradników z zestawami dla graczy za 2000, 3000/4000 i 5000 złotych. Jeżeli zdecydujecie się na podzespoły ASUS, będziecie mogli odzyskać część kosztów.

ASUS zwraca pieniądze za płyty główne B450 i karty Radeon RX 5000

Nowa promocja pozwala odzyskać część poniesionych kosztów – w zależności od wybranego modelu, w przypadku płyt głównych B450 jest to 65 – 135 złotych, a w przypadku kart graficznych Radeon RX 5000 90 – 180 złotych.

Płyty główne ASUS B450 objęte promocją: ROG STRIX B450-I GAMING - 135 zł

ROG STRIX B450-F GAMING - 110 zł

TUF B450-PRO GAMING - 90 zł

TUF B450-PLUS GAMING - 65 zł

TUF B450M-PRO GAMING - 65 zł

TUF B450M-PLUS GAMING - 65 zł Karty graficzne ASUS Radeon RX 5000 objęte promocją: ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING - 180 zł

TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING - 180 zł

TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING - 180 zł

DUAL-RX5700XT-O8G-EVO - 180 zł

ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING - 135 zł

TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING - 135 zł

TUF 3-RX5700-O8G-GAMING - 135 zł

DUAL-RX5700-O8G-EVO - 135 zł

ROG-STRIX-RX5600XT-T6G-GAMING - 135 zł

ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING - 135 zł

TUF 3-RX5600XT-T6G-EVO-GAMING - 135 zł

TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMING - 135 zł

DUAL-RX5600XT-T6G-EVO - 135 zł

ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING - 90 zł

DUAL-RX5500XT-O8G-EVO - 90 zł

Jeszcze większy zwrot dotyczy zestawów obejmujących obydwa te podzespoły – w tym przypadku można odzyskać już 200 – 360 złotych.

Zestawy płyta główna ASUS B450 i karta Radeon RX 5000 objęte promocją: Model ROG STRIX B450-I GAMING ROG STRIX B450-F GAMING TUF B450-PRO GAMING TUF B450-PLUS GAMING TUF B450M-PRO GAMING TUF B450M-PLUS GAMING ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING 360 zł 335 zł 315 zł 290 zł 290 zł 290 zł TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING 360 zł 335 zł 315 zł 290 zł 290 zł 290 zł TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING 360 zł 335 zł 315 zł 290 zł 290 zł 290 zł DUAL-RX5700XT-O8G-EVO 360 zł 335 zł 315 zł 290 zł 290 zł 290 zł ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł TUF 3-RX5700-O8G-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł DUAL-RX5700-O8G-EVO 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł ROG-STRIX-RX5600XT-T6G-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł TUF 3-RX5600XT-T6G-EVO-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMING 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł DUAL-RX5600XT-T6G-EVO 315 zł 290 zł 270 zł 245 zł 245 zł 245 zł ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING 270 zł 245 zł 225 zł 200 zł 200 zł 200 zł DUAL-RX5500XT-O8G-EVO 270 zł 245 zł 225 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Przykładowo za płytę ASUS TUF B450-Plus Gaming i kartę ASUS TUF 3 Radeon RX 5600 XT EVO Gaming będzie to 245 złotych, a za płytę ASUS ROG Strix B450-F Gaming i kartę ASUS TUF 3 Radeon RX 5700 XT OC EVO Gaming już 335 złotych.

A może monitor do tego? ASUS też zwróci pieniądze

Kolejna promocja dotyczy gamingowych monitorów – w tym przypadku można liczyć na zwrot od 90 do 670 złotych.

Monitory ASUS objęte promocją XG49VQ - 670 zł

XG43VQ - 445 zł

XG32VQR - 355 zł

XG27VQ - 225 zł

XG258Q - 180 zł

VG32VQ1B - 135 zł

VG32VQ - 135 zł

VG289Q - 135 zł

VG27WQ1B - 135 zł

VG27WQ - 135 zł

VG27VQ - 135 zł

VG279Q1R - 135 zł

VG279Q - 135 zł

VG278QF - 90 zł

VG259Q - 135 zł

VG249Q1R - 90 zł

XG248Q - 135 zł

VG278QR - 90 zł

VG258QR - 90 zł

Promocja obejmuje sprzęt kupiony od 13 lipca do 9 sierpnia 2020 roku u partnerów akcji (m.in. sklepy Komputronik, Media Expert i Sferis). Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie organizatora.

Warto wspomnieć, że kupujący równocześnie mogą skorzystać z promocji AMD – do procesorów Ryzen 3000 dodawana jest gra Assassin’s Creed Valhalla, a do kart graficznych Radeon RX 5000 gry Godfall i World of Warcraft: Shadowlands. Składając nowy komputer można się nieźle obłowić!

Źródło: ASUS

