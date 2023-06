Nową kartę Nvidia GeForce RTX 4060 Ti bardziej krytykuje się niż chwali. Głos w tej sprawie zabrał również zespół YUZU. Twórcy emulatora gier ze Switcha określają kartę jako "poważny downgrade".

Premiera Nvidia GeForce RTX 4060 Ti odbyła się w maju. Generalnie karta nie zbiera dobrych opinii – wśród jej największych wad wymienia się niewielką ilość pamięci RAM i znikomy wzrost wydajności względem poprzedniczki. W kwestii wydajności RTX 4060 Ti wypowiedzieli się niedawno członkowie zespołu YUZU.

Twórcy programu także nie mają dobrego zdania na temat karty. Przeciwnie, określają jej zakup jako "poważny downgrade" – także z perspektywy osoby zainteresowanej emulacją gier z Nintendo Switch.

– Trudno zrozumieć, czym kierowała się Nvidia przy tworzeniu produktów z linii Ada Lovelace; dość powiedzieć, że firma podjęła mnóstwo błędnych decyzji. RTX 4060 Ti z 8 GB i 128-bitową szyną pamięci oraz GDDR6 vRAM to – jeśli chodzi o emulację – poważny downgrade w porównaniu do poprzedniczki RTX 3060 Ti z 256 bit. W praktyce oznacza to, że kupując nowszy produkt, otrzymasz gorszą wydajność emulacji – przyznaje zespół YUZU.

Twórcy emulatora dodali, że wydawanie 400 dolarów na kartę to po prostu "okropna inwestycja", której lepiej unikać. Przy tym wyrazili nadzieję, że wersja z 16 GB ma przynajmniej GDDR6X vRAM, co zapewniłoby lepszą rzeczywistą wydajność w procesie emulacji.

źródło: Tweakdown.com