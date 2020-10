Karta GeForce RTX 3080 okazała się hitem w topowym segmencie wydajnościowym. Podobnie może wyglądać sytuacja z modelem GeForce RTX 3070, który ma zadebiutować na rynku już w najbliższy czwartek. Wiemy jednak, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i planuje wydać także pośrednią konstrukcję.

10GB GD6X

TGP 320W

PG132-SKU35

device id 2207

It's an emergency product for 6800XL, seems like a new GTX 465.