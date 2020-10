Stacja robocza z czterema kartami GeForce RTX 3090 to sprzęt, o którym większość z nas co najwyżej może pomarzyć. Jeżeli jednak zastanawialibyście się, jak działa taka konfiguracja, to mamy odpowiedź.

GeForce RTX 3090 to obecnie najlepsza konsumencka karta graficzna na rynku – wydajność akceleratora w grach i profesjonalnych zastosowaniach jest po prostu oszałamiająca. Co powiedzielibyście na konfigurację składającą się z… czterech takich kart?

Cztery karty GeForce RTX 3090 w jednym komputerze

Redakcja Puget Systems zbudowała stację roboczą, o której większość z nas może sobie tylko pomarzyć – w środku znalazł się:

procesor: Intel Xeon W-2255 (10C/20T)

pamięć RAM: 8x 16 GB DDR4-3200 ECC

płyta główna: ASUS WS C422 SAGE/10G

karty graficzne: 4x Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G

dysk SSD: Samsung SSD 970 Pro 512GB

zasilacze: 2x EVGA SuperNOVA 1600W P2

Trzeba przyznać, że specyfikacja zestawu robi wrażenie. Od razu warto jednak podkreślić, że to sprzęt przeznaczony do profesjonalnych zastosowań związanych z renderingiem – konfigurację przetestowano w OctaneBench, V-Ray Next, RedShift i DaVinci Resolve (mówimy więc o oprogramowaniu, które potrafi wykorzystać potencjał kilku kart graficznych).

Wyniki wydajności mówią same za siebie – w większości testów dołożenie każdej kolejnej karty graficznej praktycznie liniowo podnosi osiągi maszyny (wyjątkiem jest tutaj DaVinci Resolve, który skalował się do 3x GPU). Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do artykułu na Puget Systems.

Warto jednak zauważyć, że stacja cechuje się też ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną – moc pobierana z gniazdka przekraczała 1700 W (o dziwo wystarczył tutaj nawet jeden zasilacz EVGA SuperNOVA 1600W P2).

Na koniec zostawiliśmy ciekawostkę – filmik porównujący hałas generowany przez konfiguracje z jedną, dwoma, trzema i czterema kartami graficznymi Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo 24G. Zestaw nie należy do najcichszych, ale przy takiej specyfikacji (i ilości generowanego ciepła) chyba nie powinno nas to dziwić.

Źródło: Puget Systems, Twitter @ PugetMattBach

