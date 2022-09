Ciągle czekamy na premierę kart graficznych GeForce RTX 4000. Wygląda na to, że w końcu coś zaczęło się dziać w temacie, bo producent opublikował w mediach społecznościowych tajemnicze filmiki.

Nvidia publikuje tajemniczy zwiastun

Na profilach społecznościowych Nvidia GeForce pojawił się tajemniczy filmik opisany hasztagiem #ProjectBeyond.

Sam filmik nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Możemy jednak podejrzewać, że to dopiero początek kampani i wkrótce pojawią się kolejne, ciekawsze materiały.

Tymczasem mamy pewną wskazówkę...

ProjectBeyond zapowiada premierę kart GeForce RTX 4000?

Serwis VideoCardz dotarł do tajnych informacji, wg których Nvidia przygotowuje podczas targów Graphics Technology Conference (GTC) transmisję z konferencji GeForce Beyond – miałaby ona się odbyć 20 września o godzinie 8:00 rano czasu lokalnego (u nas będzie to godzina 17:00).



Project Beyond i GeForce Beyond - brzmi dosyć podobnie...

Przecieki wydają się wiarygodne. Warto bowiem wspomnieć, że niedawno Jensen Huang zapowiedział prezentację nowej architektury kart graficznych właśnie podczas targów GTC 2022.

Tajemniczy filmik na profilu Nvidia GeForce, zapowiedź nowej architektury i duża impreza poświęcona kartom graficznym? Wszystko układa się w całość - możemy podejrzewać, że konferencja GeForce Beyond zostanie poświęcona nowym kartom graficznym GeForce RTX 4000. Być może właśnie 20 września poznamy specyfikację, wydajność i ceny pierwszych modeli.

Czy tak będzie w rzeczywistości? Pozostaje cierpliwie czekać...

Źródło: Nvidia GeForce, VideoCardz