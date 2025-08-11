Zamówił kartę GeForce RTX 5090. Mocno się zdziwił, gdy sprawdził sprzęt

Oszuści stają się coraz bardziej podstępni — potrafią podmieniać nawet karty graficzne. Jeden z użytkowników serwisu Reddit zakupił w sklepie Amazon model GeForce RTX 5090. Sprzęt dotarł, jednak był w mocno wybrakowanym stanie.

GeForce RTX 5090 to obecnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku, która dominuje we wszelkich rankingach wydajności. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających graczach, ale też twórcach treści i zastosowaniach AI.

Warto jednak mieć świadomość, że to też bardzo drogi sprzęt – jego ceny startują od około 10 tys. zł. Nic dziwnego, że staje się on łakomym kąskiem dla oszustów.

Zamówił kartę graficzną GeForce RTX 5090

Użytkownik serwisu Reddit kupił w sklepie Amazon (francuski oddział) nową kartę MSI GeForce RTX 5090 Ventus X3. Sprzęt sprzedawał i wysyłał bezpośrednio Amazon, co teoretycznie dawało gwarancję bezpiecznego zakupu.



Karta graficzna na pierwszy rzut oka wyglądała na nową (foto: Nice-Screen-4193/Reddit)

Paczka przyszła w fabrycznie zamkniętym pudełku. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało poprawnie. Szybko jednak pojawiły się podejrzenia – na chłodzeniu brakowało plomb gwarancyjnych, a wszystkie cztery śrubki nosiły ślady wcześniejszego odkręcania.



Na śrubach mocujących nie było pomby gwarancyjnej (foto: Nice-Screen-4193/Reddit)



Karta graficzna została pozbawiona procesora graficznego i pamięci GDDR7 (foto: Nice-Screen-4193/Reddit)

Po podłączeniu karty do komputera okazało się, że sprzęt jest niesprawny. Karta nie podawała obrazu na wyjścia wideo, a wentylatory na chłodzeniu w ogóle się nie kręciły. Dokładniejsze oględziny ujawniły prawdziwy powód – w środku nie było układu graficznego i kości pamięci.

Obecnie poszkodowany próbuje reklamować produkt w sklepie.

Oszuści coraz sprytniejsi

To nie pierwszy przypadek, gdy klienci Amazona otrzymują wybrakowany sprzęt. Sklep nie zawsze dokładnie sprawdza zwroty, co wykorzystują nieuczciwi kupujący. Demontują oni cenne elementy lub podmieniają cały produkt, a następnie zwracają zakup. Podobna sytuacja miała miejsce w przeszłości z kartą GeForce RTX 3090 Ti.

W przypadku RTX 5090 sprawa jest szczególnie poważna. Brakujące podzespoły – procesor graficzny i pamięć – są bardzo cenne, więc często trafiają do budowy akceleratorów obliczeniowych do wspomagania sztucznej inteligencji. W Chinach takie karty produkuje się na masową skalę.