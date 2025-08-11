Ciekawostki

ChatGPT-5 to niewypał? OpenAI idzie użytkownikom na rękę

przeczytasz w 1 min.
Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Hucznie zapowiadany i długo oczekiwany model GPT-5 mierzy się z olbrzymią falą krytyki w sieci. Użytkownicy od pierwszych chwil domagali się powrotu starszych modeli i ich prośby zostały wysłuchane przez OpenAI.

Wszyscy czekali na premierę ChatGPT-5, ale nie wszystkim przypadł do gustu najnowszy model od OpenAI. Gigant branży mierzy się z falą krytyki i wielu użytkowników nie mogło pogodzić się z faktem, że starsze modele będą niedostępne.

Presja ma sens

Nie jest trudno znaleźć opinie internautów, które wskazują na przewagę GPT-4o nad GPT-5. Ten pierwszy w naturalny sposób został wygaszony w dniu premiery GPT-5, co rozsierdziło entuzjastów generatywnej sztucznej inteligencji. Presja ma jednak sens – Sam Altman informuje o zmianach i tonuje nastroje.

Po pierwsze, zapowiedziano zwiększenie tygodniowych limitów dla subskrybentów GTP-5 Plus do 3 tys. zapytań tygodniowo. Po drugie, posiadacze abonamentu Plus mogą od teraz decydować, czy wolą korzystać z GPT-5, czy może jednak GPT-4o. Firma będzie analizować poziom zaangażowania użytkowników w starsze modele – to będzie kluczowe w podjęciu decyzji o dalszym ich wsparciu. Po trzecie, GPT-5 otrzymał zaraz po premierze dalsze ulepszenia, które mają uczynić go “inteligentniejszym” modelem.

Kwestia przyzwyczajenia, a może coś więcej?

Bez wątpienia część użytkowników jest po prostu przyzwyczajona do sposobu działania GPT-4o, a zmiany nawyków bywają trudne do przełknięcia. Niewykluczone, że GPT-5 potrzebuje jeszcze trochę czasu, by rozwinąć skrzydła – wtedy decyzja o wyłączeniu starszych modeli będzie bardziej uzasadniona.

Źródło: X

