Battlefield 6 z historycznym wynikiem. Twórcy mają powody do dumy

Twórcy Battlefield 6 celebrują półmetek otwartych beta testów. Tak dobrej frekwencji nie było nigdy w historii serii. Czy można więc mówić o udanej produkcji, jeszcze przed jej oficjalną premierą?

Za nami półmetek publicznych beta testów Battlefield 6. Jeśli nie mieliście okazji zagrać, to kolejna szansa pojawi się w najbliższy weekend, czyli w dniach 14-17 sierpnia. Wtedy właśnie użytkownicy PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S przystąpią do rozgrywki, dając przy okazji cenny feedback twórcom.

Battlefield 6 – tak spektakularnych beta testów nie było nigdy

Twórcy mówią wprost, że beta Battlefield 6 już teraz jest największą otwartą betą w historii serii. Jak wyglądała frekwencja? Spójrzmy na liczby, w tym przypadku na frekwencję graczy z platformy Steam. Dane ze SteamDB napawają optymizmem, gdyż w szczytowym momencie bawiło się nieco ponad 520 tys. graczy jednocześnie. W porównaniu z poprzednia odsłoną, można mówić o deklasacji, gdyż publiczna beta Battlefield 2042 wykręciła wynika nieco ponad 150 tys. graczy na Steamie zalogowanych w tym samym momencie.

rozwiń

Pół miliona zalogowanych jednocześnie graczy na Steamie nie oznacza, że jest to łączna pula, bo przecież była ogromna rotacja. Po drugie, te dane i tak są niedoszacowane, gdyż nie wiemy jeszcze, jak wyglądały liczby z pozostałych platform (PS5, XSX).

Część graczy wystraszyła się wymogów EA?

Jakby tego było mało, to istnieją tacy gracze, którzy odpuścili sobie Battlefielda 6 z powodu nowych systemów zabezpieczeń antycheaterskich Javelin. Słowo klucz: Secure Boot. Jeśli wasza beta Battlefield 6 na PC nie działa, to należy aktywować bezpieczny rozruch, a w niektórych przypadkach konieczna będzie ingerencja w BIOS.

Społeczność żywo dyskutuje, czy takie rozwiązanie jest dobre, czy może niekoniecznie. Wydaje się, że jest to swego rodzaju kompromis, który ma zapewnić sprawiedliwe zasady rozgrywki. Niemniej, jak czytamy na oficjalnym forum gry, system Javelin połączony z obowiązkowym Secure Boot sprawdził się doskonale.

“Javelin zapobiegł 330 000 próbom oszukiwania lub manipulacji zabezpieczeniami anty-cheat” – poinformował zespół EA Anticheat.

A wy graliście w beta Battlefield 6? Jeśli tak, to podzielcie się swoimi wrażeniami z rozgrywki.

Źródło: SteamDB, EA