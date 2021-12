Lubisz urządzenia i gadżety, które pozwalają uczynić stanowisko komputerowe niebanalnym? Genesis Zircon X to myszka, która z pewnością to umożliwi. I to być może z niejednego powodu.

Mysz dla entuzjastów na dziesięciolecie Genesis

Zanim będzie mowa o designie czy kwestiach technicznych, trzeba wspomnieć o czymś jeszcze. Genesis informuje, iż na rynek trafi tylko 1000 egzemplarzy jubileuszowej edycji Genesis Zircon X, z których każdy otrzyma unikalny certyfikat z limitowanym numerem seryjnym. Dlaczego? Genesis Zircon X to, wedle zapowiedzi, uhonorowanie dziesięciu lat obecności tej marki na rynku.

Na pierwszy rzut oka widać tutaj, iż zdecydowano się na ażurową konstrukcję z białym, matowym wykończeniem. Myszka posiada przy tym gumowe naklejki mające poprawiać kontrolę chwytu oraz teflonowe stopki. Raczej mało kogo zaskoczy przy tym konfigurowalne podświetlenie RGB z efektem Prismo, w końcu w sprzęcie dla graczy to obecnie pozycja obowiązkowa. Tutaj obejmuje ono rolkę, pas LED obiegający tylną część myszki oraz widoczne przez perforowany grzbiet logo marki.

Całość bazuje na sensorze PixArt PMW3370, czułość można regulować w zakresie 50 - 19000 DPI. Jeśli chodzi o komunikację, to przewidziano i bezprzewodową (do 80 godzin pracy) i przewodową. Zastosowane przełączniki mają cechować się żywotnością 80 milionów kliknięć. Producent nie zapomniał też o dedykowanym oprogramowaniu, dzięki któremu można m. in. zaprogramować każdy z sześciu przycisków.

Najważniejsze dane Genesis Zircon X

typ sensora: optyczny (PixArt PMW3370)

komunikacja: bezprzewodowa 2.4 Ghz + przewodowa USB

rozdzielczość: 50 - 19000 DPI

maksymalna akceleracja: 50G

maksymalna szybkość śledzenia: 400 IPS

szybkość raportowania: 1000 Hz

liczba przycisków: 6

długość przewodu: 1,8 m

wymiary: 118 x 61 x 39 mm

waga: 72 g

zasilanie: wbudowany akumulator 580 mAh

oprogramowanie: tak

wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

Ile kosztuje Genesis Zircon X?

Genesis Zircon X debiutuje na rynku właśnie dziś, 3. grudnia. Zainteresowani zakupem tego limitowanego egzemplarza muszą przygotować się na wydatek około 269 złotych.

Źródło: Genesis