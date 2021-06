„Obniż temperaturę” to hasło kampanii, którą wspólnie realizują National Geographic i Epson. Chcą zachęcić przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju, w którym kluczowe jest ekologiczne podejście.

National Geographic i Epson zachęcają: „Obniż temperaturę”

„Arktyka dosłownie topnieje na naszych oczach. Szacujemy, że nawet 10% przewidywanego globalnego ocieplenia w tym stuleciu może pochodzić z rozmarzającej wiecznej zmarzliny, a to ma wpływ na całą Ziemię” – powiedziała dr Katey Walter Anthony, badaczka National Geographic i zarazem twarz kampanii „Obniż temperaturę”. (Nie tylko) jej zdaniem wieczna zmarzlina stopnieje całkowicie do 2100 roku, jeśli politycy i przedsiębiorstwa nie podejmą odpowiednich kroków.

Jakie to kroki? Epson i National Geographic mają pięć rad dla właścicieli i zarządców firm:

Wybieraj drukarki i inne urządzenia biurowe, generujące jak najmniejsze ilości ciepła. Pozyskuj produkty z obiegu zamkniętego i powtórnie wprowadzaj do niego zużyte. Korzystaj z energii z czystych źródeł odnawialnych i oszczędzaj wodę, gdzie się da. Weryfikuj firmy, z którymi współpracujesz, dbając o zrównoważony rozwój w całym łańcuchu. Wprowadzaj kompleksowe plany osiągnięcia neutralności węglowej i zachowaj transparentność w tej kwestii.

„Nasze decyzje w pracy i w życiu naprawdę mają znaczenie. Jeśli przedsiębiorstwa i zwykli ludzie będą podejmować mądre decyzje dotyczące stosowanych technologii, wpłynie to pozytywnie również na nasze środowisko” – dodała dr Anthony. To, co każdy może zrobić, to oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, a także przemyślany wybór urządzeń i odpowiednie składowanie odpadów.

Yasunori Ogawa, prezes firmy Epson, dodał: „mamy nadzieję, że dzięki naszym technologiom wraz z naszymi klientami i partnerami biznesowymi uda nam się przyczynić do rozwiązania światowych problemów dotyczących środowiska”. Zaprosił też na oficjalną stronę firmy, gdzie znajdziesz mnóstwo dodatkowych informacji na temat tej akcji, jak również całego jej tła.

