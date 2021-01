Oclean Air 2 to szczoteczka elektryczna, generująca zdecydowanie mniej hałasu niż jej konkurentki. Dobrze stałoby się, gdyby był to wkrótce nowy standard. Już dzisiaj może być standardem u ciebie.

Oclean Air 2 – wyjątkowa cicha szczoteczka elektryczna

Nie tylko pogorszenie słuchu i szum w uszach, ale też zwiększone ciśnienie i spadek apetytu to efekty przebywania w hałaśliwym otoczeniu. Tymczasem przeciętne szczoteczki elektryczne generują hałas na poziomie 70 decybeli, co zdecydowanie kwalifikuje je do kategorii „hałaśliwych”. Oclean Air 2 jest dowodem na to, że wcale nie musi tak być – ta szczoteczka działa z głośnością 30-45 decybeli.

Oclean Air 2 to nie tylko próba uniknięcia problemów, o których wspomnieliśmy wcześniej, ale też reakcja na wyniki badania, które wskazało, że hałas generowany przez szczoteczkę elektryczną powoduje u użytkowników uczucie niepokoju i zakłóca wypoczynek rodziny lub lokatorów, a często też kończy się skracaniem czasu mycia zębów, co z kolei przekłada się na gorsze efekty czyszczenia jamy ustnej.

Musisz wiedzieć, że źródłem hałasu w przypadku tych gadżetów jest silniczek poruszający główką i prowadzący do wibracji konstrukcji. Jak więc inżynierom udało się „wyciszyć” szczoteczkę elektryczną? Otóż wykorzystali oni dwa rozwiązania: aktywną redukcję hałasu oraz technologię wyciszającą, polegającą na operowaniu na takich pasmach częstotliwości, by generowane przez urządzenie dźwięki znajdowały się poza zakresem słyszalnym dla ludzkiego ucha.

Skuteczność to priorytet, ale komfort też jest ważny

Oclean wierzy, że tego typu rozwiązania staną się nowym standardem w branży, a kolejne firmy zaczną zauważać, że troska o komfort użytkowników jest równie istotna, co o skuteczność ich urządzeń. Skoro już przy niej jesteśmy, to modelowi Air 2 niewiele będziemy mogli zarzucić – a przynajmniej o tym, że tak jest, przekonuje sam producent. Ma to być efekt zastosowania wydajnego silnika i „trójwymiarowego” włosia dopasowującego się do zębów.

Szczoteczka waży tylko 95 gramów, a naładowana do pełna zapewnia nawet 40 dni działania, więc doskonale powinna sprawdzić się nie tylko w domu, ale i w podróży. Dziecinnie proste jest również sterowanie, do którego wykorzystujesz jeden jedyny przycisk. Wystarczy go przytrzymać, aby aktywować tryb delikatnego lub intensywnego szczotkowania i kliknąć, aby uruchomić.

Gdzie kupić szczoteczkę Oclean Air 2?

Szczoteczka Oclean Air 2 jest dostępna w AliExpress w czterech wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym, fioletowym, różowym i białym.

Artykuł powstał we współpracy z MC Mart / AliExpress.