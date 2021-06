Oclean X Pro Elite to jedna z najciekawszych szczoteczek elektrycznych na rynku. Skuteczna, niemal bezgłośna i „inteligentna” z technologicznego punktu widzenia. Teraz możesz ją kupić znacznie taniej niż zwykle.

Szczoteczka Oclean X Pro Elite w mega promocji

Normalnie za tę szczoteczkę trzeba sporo zapłacić, ale na platformie AliExpress trwa aktualnie wielka letnia wyprzedaż. Co powiesz na to, że możesz kupić Oclean X Pro Elite za 51,99 dol.? To świetna oferta! Tylko jedna uwaga – musisz się pospieszyć: promocja trwa tylko do 26 czerwca, do godziny 08:59.

Mało tego – codziennie masz szansę na wylosowanie prezentu w postaci irygatora Oclean W1 (2 razy dziennie) lub sterylizatora Oclean S1 (5 razy dziennie). Jeśli zaś złożysz w trakcie promocji największe zamówienie, to otrzymasz w prezencie robota odkurzającego Dreame Bot L10 Pro Robot Vacuum Cleaner.

Kilka powodów, by zainteresować się Oclean X Pro Elite

Promocja swoją drogą, ale jest co najmniej kilka powodów, dla których w ogóle warto zainteresować się szczoteczką Oclean X Pro Elite. Po pierwsze – tkwi w niej olbrzymia moc, której zawdzięcza swoją skuteczność. Jej bezszczotkowy silnik typu maglev rozpędza się aż do 42 000 obrotów na minutę. W połączeniu z diamentowym włosiem DuPont o wysokiej gęstości oznacza to wysoką precyzję działania i efektywne wymiatanie zabrudzeń z zębów i zakątków jamy ustnej.

Atutem Oclean X Pro Elite jest też wyjątkowo ciche działanie. Nawet na pełnych obrotach szczoteczka nie generuje hałasu większego niż 45 decybeli. Nie tylko ciebie nie będzie więc irytować, ale też domowników, którzy chcieliby jeszcze pospać lub właśnie próbują zasnąć. Z wewnętrznych badań producenta wynika, że wysoka głośność pracy jest jednym z powodów, dla których wiele osób nie decyduje się na zakup elektrycznej szczoteczki do zębów. W dodatku wystarczy 3 i pół godziny, by naładować do pełna akumulator szczoteczki Oclean X Pro Elite, co niewątpliwie jest jej kolejną zaletą.

Oclean X Pro Elite to także stylowa i praktyczna konstrukcja, która dobrze leży w dłoni i jest wodoszczelna. Największą ciekawostką jest jednak umieszczony w rączce kolorowy wyświetlacz dotykowy, ułatwiający obsługę na co dzień. Zresztą w przypadku tego modelu zdecydowanie można mówić o „smart szczoteczce” – ta dokładnie monitoruje i analizuje dane ze szczotkowania, by dobierać optymalne programy mycia zębów – dostosowane do twoich potrzeb.

Nie zabrakło też 2-minutowego timera i 8-strefowego wykrywania pominiętych stref. To wszystko razem sprawia, że niezależnie od tego, czy szukasz skutecznej szczoteczki na co dzień, narzędzia do wybielania zębów czy też urządzenia, które będzie odpowiednio delikatne dla twoich dziąseł, Oclean X Pro Elite powinna sprawdzić się bez zarzutu. Sprawdź naszą recenzję, aby dowiedzieć się więcej albo ruszaj na AliExpress, by kupić swój egzemplarz póki trwa promocja.

Artykuł powstał we współpracy z AliExpress / Oclean.