Dziś premiera Oclean Xpro Elite – to szczoteczka do zębów reprezentująca nową generację smart urządzeń. Oto czym konkretnie zaskakuje i zachęca do siebie użytkowników.

„Superinteligentna” szczoteczka Oclean Xpro Elite

Aż miło się przyglądać technologicznej ewolucji szczoteczek elektrycznych. W krótkim czasie narzędzie do mycia zębów zmieniło się znacząco. Dziś rozpoczyna się kolejna era – era superinteligencji. Tak przynajmniej widzi to Oclean, a chodzi o premierę jego modelu Oclean Xpro Elite z najnowszą wersją systemu operacyjnego Os, ultrasoniczną technologią redukcji hałasu, szybkim ładowaniem bezprzewodowym i funkcjami, którymi jeszcze bardziej pomaga w dbaniu o czystość jamy ustnej.

Cichsza, wygodniejsza i bardziej przyjazna

Oclean Xpro Elite to kolejna (po Air2) szczoteczka w ofercie tego producenta, generująca wyjątkowo mało hałasu – dla komfortu samego użytkownika, jak i pozostałych domowników. Dzięki kontroli częstotliwości 20 000 Hz i technologii WhisperClean 2.0 nawet działając na pełnych obrotach urządzenie nie jest głośniejsze niż 45 decybeli. – „Gdy nie widzisz poruszającej się główki, z trudem zauważysz, że szczoteczka w ogóle działa – efekt wyciszenia jest oczywisty”, zachwala producent.

Jednym z atutów modelu Oclean Xpro Elite ma być również (znane ze smartfonów) szybkie ładowanie bezprzewodowe. Nie trzeba kabli i wystarczy 3,5 godziny, by naładować akumulator szczoteczki do pełna. Później można ją odwiesić na ścianę, przy użyciu „wieszaka” wykorzystującego lewitację magnetyczną. Wreszcie, producent postarał się też o wygodną rączkę i wodoszczelną konstrukcję (spełniającą wymogi normy IPX7). Przejdźmy jednak do rzeczy kluczowych…

Dokładniejsze mycie, spersonalizowane doświadczenie

Najważniejsze jest oczywiście to, jak dobrze ta szczoteczka czyści zęby i jamę ustną. Bezszczotkowy silnik jest w stanie rozpędzić się nawet do 42 000 obrotów na minutę. Połącz to z nową, bardziej elastyczną główką z diamentowym włosiem DuPont (którego zagęszczenie jest o 26% większe), a otrzymasz pierwszorzędne efekty. Producent mówi o 15-procentowym wzroście mocy czyszczenia.

Prawdziwą petardą jest tutaj jednak kolorowy wyświetlacz dotykowy umieszczony w centralnej części szczoteczki. Włącza się, gdy tylko weźmiesz ją do ręki, a następnie pomaga ci efektywnie przejść przez cały proces szczotkowania. Dzięki czujnikowi nacisku, żyroskopowi i czipowi jest w stanie wykryć pominięte fragmenty jamy ustnej i daje ci o tym znać (to Blind Spot Monitoring). Oferuje również spersonalizowane programy czyszczenia, precyzyjnie dobrane do użytkownika. Nie zabrakło też 2-minutowego timera czy automatycznej redukcji obrotów.

Dzięki wydajnym podzespołom i nowej wersji systemu Os wszystkie rady, które mogą się przydać już podczas szczotkowania, są wyświetlane na zintegrowanym ekranie, więc nie musisz nawet mieć przy sobie telefonu. Warto jednak zsynchronizować szczoteczkę z aplikacją, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji, z którymi zapoznasz się między jednym a drugim myciem.

Możesz już kupić Oclean Xpro Elite. Cena później wzrośnie

Szczoteczka Oclean Xpro Elite trafiła dzisiaj do sklepów AliExpress, Amazon i eBay, gdzie do 20 kwietnia będzie kosztować 59,99 dol., by później cena wzrosła do 69,99 dol. Nadal będzie to naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę możliwości, ale nie da się ukryć, że warto się mimo wszystko pospieszyć. Szczególnie, że możesz liczyć także na najróżniejsze bonusy:

złóż zamówienie do 20 kwietnia, a otrzymasz 2 główki (zrób to do 6 kwietnia, a otrzymasz jeszcze etui turystyczne)

złóż jedno z pierwszych 100 zamówień, a otrzymasz dodatkowo urządzenie odkażające (Oclean S1),

złóż zamówienie do 20 kwietnia, a weźmiesz udział w losowaniu darmowego zamówienia (kilka osób dziennie),

złóż zamówienie na ponad 800 dolarów do 6 kwietnia, a otrzymasz hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter 1S,

złóż zamówienie na ponad 600 dolarów do 20 kwietnia, a otrzymasz smartfona Xiaomi MM3 4+128GB.

