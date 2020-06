Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na horyzoncie. GOG wpadł na pomysł, jakby nam umilić to oczekiwanie na jej premierę.

Cyberpunk 2077 jest jedną z najgorętszych premier tego roku. Niestety – jak się niedawno dowiedzieliśmy – poczekamy na nią aż do listopada. To wydłużone wyczekiwanie osłodzić chce nam GOG i robi to chyba całkiem skutecznie. Przedstawmy sprawę konkretnie:

Możesz odebrać cyfrowe gadżety z Cyberpunk 2077 za darmo!

Do 4 lipca (do godziny 19.00) na GOG-u znajdziesz wyjątkowy, „ważący” prawie 4 GB zestaw cyfrowych gadżetów z Cyberpunk 2077 do pobrania za darmo. Składają się na niego zarówno oficjalne materiały udostępnione już wcześniej przez ekipę CD Projekt RED, jak i zupełne nowości.

Te cyfrowe gadżety z Cyberpunk 2077 to między innymi:

tapety na pulpit komputera i smartfona,

plakaty reklamowe i plakaty do druku,

screenshoty,

kolekcjonerska grafika ze steelbooka

oraz grafiki koncepcyjne, rendery postaci i projekty broni.

Zamów Cyberpunk 2077 w przedsprzedaży na GOG. Warto!

To jeszcze nie wszystko, co przygotował GOG. Jeżeli zamówiłaś lub zamówiłeś już grę Cyberpunk 2077 albo też zrobisz to do 4 lipca, to otrzymasz w prezencie specjalny pakiet zniżek na oficjalne gadżety w sklepach CDPR Merch Store (-35%), J!NX (-20%) i Dark Horse/Things From Another World (-25%).

A możesz chcieć zamówić przedpremierowo Cyberpunk 2077 właśnie teraz, bo na GOG-u znajdziesz wyjątkową kolekcję „Tylko RED”. Oprócz wspomnianego tytułu otrzymujesz też gry Wiedźmin 3: Dziki Gon (w Edycji Gry Roku), Wiedźmin 2: Zabójcy Królów (w Edycji Rozszerzonej), Wiedźmin (w Edycji Rozszerzonej), Wiedźmin Gra Przygodowa oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści, a za wszystko to zapłacisz tylko 259,77 zł. Co ty na to?

Źródło: GOG, informacja własna

