Jeśli twój używany telefon zawadza ci i nie wiesz, co z nim zrobić, to teraz możesz się go łatwo i bezpiecznie pozbyć - a przy okazji wesprzeć Szlachetną Paczkę.

Według badań 41 proc. Polaków przyznaje, że posiada smartfon, którego już nie używa. A co czwarta osoba (27 proc.) przyznaje, że ma co najmniej dwa takie urządzenia. I aż 61 proc. Polaków nie wie, co zrobić ze swoimi niepotrzebnymi telefonami. Te statystyki mogą wydawać się zaskakujące, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej. T-Mobile oferuje proste rozwiązanie problemu.

Stary smartfon, który kiedyś służył nam wiernie, teraz może przynieść korzyść innym. Wystarczy, że przyniesiemy go do salonu T-Mobile. Operator ma zamiar przekazać go do recyklingu, co nie tylko pomoże planecie, ale także osobom potrzebującym. Firma nawiązała współpracę ze Szlachetną Paczką, aby wesprzeć ten program społeczny kwotą nawet do miliona złotych.

T-Mobile i Szlachetna Paczka - jak wziąć udział w akcji?

Aby pomóc, wystarczy przynieść niepotrzebny telefon do dowolnego salonu T-Mobile i wrzucić go do specjalnie oznaczonego pojemnika. W akcję zaangażowane są wszystkie salony T-Mobile w całym kraju. Firma ma nadzieję zebrać co najmniej 50 tysięcy telefonów.

- Często leży gdzieś upchnięty w szufladzie, w kącie szafy. Telefon ze zdrapanymi przyciskami, niedziałającym systemem, czy po prostu nieużywany. Warto go odszukać, bo teraz takie telefony mogą zamienić się w dobro. To wspaniałe, że możemy połączyć siły w mądrej pomocy razem z T-Mobile. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę wspólną akcję - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki.

źródło: materiały prasowe