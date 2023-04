To nowa oferta dla klientów T-Mobile. Operator rozdaje za darmo Xiaomi Redmi 9AT każdemu, kto wybierze Redmi Note 12 Pro 5G. Dla kogo skierowana jest promocja?

Abonenci T-Mobile korzystający z planów M i L mogą skorzystać w najbliższym czasie z oferty, dzięki której za darmo otrzymają drugi telefon. Warunek jest jeden: wystarczy zdecydować się na zakup nowego Redmi Note 12 Pro 5G. W prezencie można otrzymać Redmi 9AT.

Redmi Note 12 Pro 5G w zestawie z Redmi 9AT w T-Mobile

Nowa oferta T-Mobile wystartowała 18 kwietnia i potrwa do końca miesiąca (30 kwietnia). Decydując się na zakup nowego Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G w abonamencie M lub L, operator za darmo dodaje Redmi 9AT.

Jak czytamy na oficjalnej stronie telekomu, plan “M Nielimitowany” w cenie 65 zł miesięcznie (z rabatami) uwzględnia nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz brak limitu danych internetowych z prędkością 30 Mb/s. Nieco droższa oferta “L Nielimitowa” wyróżnia się brakiem ograniczeń prędkości internetu i kosztuje 85 zł miesięcznie (z rabatami). Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy.

Redmi Note 12 Pro 5G na oficjalnej stronie T-Mobile kosztuje 1899 zł, a oferowany w prezencie Redmi 9AT operator wycenia na 599 zł. Główne urządzenie charakteryzuje się wyświetlaczem o przekątnej 6,67” w technologii AMOLED (rozdzielczość 2400 x 1080 px, 120 Hz odświeżania), procesorem MediaTek Dimensity 1080, baterią o pojemności 5 000 mAh oraz trzema aparatami (50+8+2 Mpix).

Oferowany za darmo Redmi 9AT jest natomiast typowym przedstawicielem budżetowych smartfonów. Docenią go jednak ci, którzy potrzebują wytrzymałej baterii (5 000 mAh). Xiaomi wyposażyło ten model w ekran o przekątnej 6,53” (IPS LCD, 1600 x 720 px) i procesor MediaTek MT6762G Helio G25. Należy jednak pamiętać, że to propozycja z 2021 r., zatem smartfon sprawdzi się raczej do podstawowego zastosowania.