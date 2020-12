Dobrze bawisz się przy grach łączących w sobie cechy platformówki i zręcznościówki. Jeśli tak i jeśli jednocześnie do tej pory omijałeś Oddworld: New 'n' Tasty, można i wypada te zaległości nadrobić.

Oddworld: New 'n' Tasty za darmo na Epic Games Store

Już tradycją w przypadku Epic Games Store są darmowe gry udostępniane w czwartkowe popołudnia. Od czasu do czasu pojawiają się jednak akcje specjalne, takie jak trwająca właśnie świąteczna wyprzedaż. Poza przecenami obiecywano również aż 15 darmowych gier, jedną każdego kolejnego dnia. Wczoraj można było pobrać Cities: Skylines, dziś padło na Oddworld: New 'n' Tasty.

Gra debiutowała dość dawno, na PC w 2015 roku. Mimo tego nadal warto się nią zainteresować. Nie tylko dlatego, że normalnie wciąż kosztuje około 70 złotych. Przede wszystkim dlatego, że to naprawdę dobra produkcja. Średnia ocen dobiła do 87% wśród dziennikarzy i do 77% wśród zazwyczaj bardziej krytycznych graczy.

To remake Oddworld: Abe's Oddysee z 1997 roku, mechanika rozgrywki stanowi połączenie elementów platformówki i zręcznościówki, a także domieszka elementów wymagających logicznego myślenia.

Oddworld: New 'n' Tasty można przypisywać do swojego konta do jutra do godziny 17:00. Właśnie wtedy Epic Games Store ponownie zaktualizuje ofertę i udostępni kolejną, 3 z wspominanych 15 darmowych gier.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: