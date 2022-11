Nie milkną echa afery z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 – część użytkowników alarmowała tutaj o topiących się wtyczkach zasilania 16 pin (12VHPWR), co miało doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Pojawiły się już pierwsze wiarygodne teorie dlaczego karty mają taki problem.

Pierwsze informacje o problemach z kartami GeForce RTX 4090 pojawiły się prawie miesiąc temu, ale obecnie zidentyfikowano już 26 potwierdzonych takich przypadków. Nvidia nadal bada przyczynę problemów, jednak niektórzy dziennikarze technologiczni postanowili sprawdzić temat na własną rękę.

Dlaczego karty GeForce RTX 4090 ulegają awarii?

Redakcja Gamers Nexus wnikliwie przyjrzała się sprawie – przetestowano kilkanaście przewodów i przeanalizowano kilka różnych teorii. W efekcie powstał ciekawy materiał, w którym redaktorzy podzielili się ustaleniami.

Według ustaleń redaktorów, główną przyczyną problemów ma być niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazda. Ze względu na ograniczoną powierzchnię styku, ale też wysokie prądy płynące przez złącze, może dojść do przegrzewania elementów i stopienia wtyczki.

Co istotne, ryzyko wystąpienia awarii mogą zwiększać zanieczyszczenia, które dostają się do gniazda w procesie produkcji lub już podczas działania komputera. Takie przypadki też ograniczają powierzchnię styku i prowadzą do zwiększenia temperatury.

Redaktorom udało się uchwycić sytuację, w której wtyczka uległa stopieniu. Niewłaściwe podłączenie zasilania skutkowało znaczącym wzrostem temperatur (na kamerze termowizyjnej odnotowano ponad 250 stopni Celsjusza!).



Na platformie Reddit powstał cały wątek, w którym zebrano informacje o problemach z topiącą się wtyczką zasilania w kartach GeForce RTX 4090 - obecnie to już 26 potwierdzonych przypadków różnych producentów

Nvidia ciągle bada sprawę i nie wydała oficjalnego oświadczenia w sprawie uszkodzonych kart GeForce RTX 4090. Warto jednak podkreślić, że ryzyko wystąpienia awarii jest tutaj bardzo małe. Jeśli jednak posiadacie kartę graficzną z nowym złączem 16-pin (12VHPWR), sprawdźcie czy wtyczka zasilająca na pewno jest dobrze podłączono. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko usterki i zaoszczędzi Wam nerwów.

Źródło: Gamers Nexus, Reddit