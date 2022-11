GeForce RTX 4090 ma mieć problemy z wtyczką 16-pin (12VHPWR). Redakcja TecLab postanowiła to sprawdzić. I to w ekstremalny sposób!

W ostatnim czasie sporo się mówi na temat problemów z kartami GeForce RTX 4090 – dodawany kabelek 16-pin (12VHPWR) ma osiągać zbyt wysokie temperatury, co może prowadzić do stopienia złącza i uszkodzenia sprzętu. Przypadków z uszkodzonymi kartami przybywa, ale tak naprawdę jeszcze nie wiadomo skąd one wynikają. Jedna z teorii wskazuje na wadliwy adapter 16-pin.

Ekstremalny testy kabelka 12VHPWR z karty GeForce RTX 4090

Redakcja TecLab postanowiła sprawdzić wytrzymałość adaptera 16 pin (12VHPWR) z karty GeForce RTX 4090 (dokładnie to z modelu Galax GeForce RTX 4090 SG). Redaktorzy zweryfikowali, do jakich temperatur nagrzewają się przewody i czy rzeczywiście mają szansę się stopić. Wnioski są całkiem zaskakujące - koniecznie obejrzyjcie poniższy filmik.

Adapter został przystosowany do dostarczania maksymalnie 600 W mocy - przy takim obciążeniu przewody rozgrzewały się do 40 stopni Celsjusza. Kabelek wytrzymał też testy z wyższym obciążeniem, niż to wskazuje specyfikacja – przy obciążeniu 900 W odnotowano 52 stopnie Celsjusza, a przy obciążeniu 1200 W około 76 stopni Celsjusza. To bezpieczne wartości, które nie powinny mieć wpływu na kondycję karty graficznej.

Na tym jednak redaktorzy nie poprzestali i przeprowadzili iście ekstremalne testy. Na początek wymachiwanie 3,5-kilogramowym zasilaczem, a potem obciążenia 1500 W (!) - przewody rozgrzewały się wtedy do 117 stopni Celsjusza. I tak, mówimy o dosyć wysokiej temperaturze, ale nawet wtedy ani wtyczka, ani gniazdo w karcie nie uległo stopieniu.

Jako bonus jeszcze filmik z wymachiwaniem dwoma zasilaczami o łącznej wadze prawie 5 kilogramów (!). Lepiej nie róbcie tego w domu :)

Skąd zatem problemy z adapterem 16 pin (12VHPWR) w kartach GeForce RTX 4090? Wiemy, że Nvidia bada sprawę, ale na jakiekolwiek wnioski chyba jeszcze będziemy musieli trochę poczekać.

Źródło: YouTube @ TecLab