Świetny prezent pod choinkę. Dla miłośników porządku i czystości smart odkurzacz

Odkurzacz pionowy na święta? Taki prezent wcale nie jest nudny. Ten model ma turboszczotkę, działa bezprzewodowo i pokazuje powiadomienia o problemach. Sprzątanie z nim zmieni się w przyjemność.

W poszukiwaniu przedświątecznych promocji, znalazłem nie lada gratkę dla miłośników utrzymania porządku w domu.BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI to odkurzacz, który spodoba się i pani domu, i miłośnikom gadżetów. Ma mnóstwo funkcji, a dzięki dołączonej do zestawu stacji dokującej zawsze będzie na swoim miejscu.

Odkurzacz pionowy BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI w promocyjnej cenie

Zacznijmy od tego, że BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI nie jest zwykłym odkurzaczem. Należy do cieszącej się rosnącą popularnością kategorii odkurzaczy pionowych. Bezprzewodowa praca po naładowaniu akumulatora pozwala na wygodne dotarcie we wszystkie zakamarki domu lub mieszkania. Nasz odkurzacz zawsze będzie w gotowości - wystarczy po skończonej pracy odstawić go do stacji bazowej, która naładuje baterię. Maksymalny czas pracy to 60 minut.

BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI umożliwia odkurzanie różnorodnych, nawet trudno dostępnych miejsc. Pomoże w tym obecność licznych końcówek i akcesoriów. Możemy odkurzać na stojąco, korzystając z “turboszczotki” dobrze zbierającej brud i kurz. Możemy też wykorzystać mniejsze końcówki i zabrać odkurzacz ze sobą, aby posprzątać wnętrze samochodu. Moc odkurzacza automatycznie dostosowuje się do potrzeb. Parametry na bieżąco widzimy na czytelnym, kolorowym ekranie LCD. Odkurzacz “powie”, jak długo może jeszcze działać bez podładowania, czy pokaże powiadomienie o zatkanej rurze. To bardzo wygodne, a odkurzanie stanie się przyjemne i sprawne.

BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI w promocji

Przedstawiony odkurzacz posiada technologię PerformCyclone. Dzięki niej może sprzątać równie efektywnie, a nawet lepiej od odkurzacza z zasilaniem sieciowym. Inteligentna szczotka SMARTBRUSH sama wykryje rodzaj powierzchni, aby dostosować parametry pracy. Jest jeszcze jedna zaleta tego odkurzacza, który może być niezłym prezentem pod choinkę.

Mowa o jego cenie. Zwykle kosztuje od 1400, a nawet ponad 1700 zł. Dziś trafiłem natomiast na niezłą promocję. Odkurzacz BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI kupisz w sklepach Media Expert za 999 zł.