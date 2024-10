OFF Radio Kraków "zwalnia" prezenterów AI. Koniec eksperymentu

Głośny eksperyment OFF Radia Kraków kończy się dużo wcześniej, niż planowano. Prezenterzy AI "stracą pracę", a audycje znów będą prowadzić ludzie. Marcin Pulit, likwidator w Radiu Kraków, twierdzi, że jeden z celów i tak został osiągnięty.

OFF Radio Kraków rezygnuje z prezenterów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Projekt "Radio AI" został zamknięty po tygodniu od jego rozpoczęcia. Wstępnie planowano, że sztuczna inteligencja zastąpi żywych prezenterów na co najmniej trzy miesiące. Wokół pomysłu zastąpienia dziennikarzy sztuczną inteligencją zrobiło się głośno, co najwidoczniej wpłynęło na założenia OFF Radia Kraków.

"Po pierwsze - już pierwszym tygodniu osiągnęliśmy ważny cel radiowego eksperymentu - wywołaliśmy dyskusję na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Mamy już tak wiele obserwacji, opinii, wniosków, że kontynuacja projektu jest bezcelowa" – stwierdził w mailu, do którego dotarła Małgorzata Fraser, Redaktor Naczelny Radia Kraków, Mariusz Marcin Pulit.

Jak stwierdził, "los pionierów bywa trudny". Według relacji Marcina Pulita w ostatnim czasie Radio Kraków spotkało się z dużą krytyką, a sam przypadek może zostać przedmiotem analiz socjologów i medioznawców.

OFF Radio Kraków wraca do stanu sprzed eksperymentu. Ma w związku z tym stać się programem głównie muzycznym, jak można się domyślać, prowadzonym przez ludzi.

Jak podaje redakcja serwisu Wirtualne Media, eksperyment krakowskiego radia wywołał duży zamęt w mediach. Były współpracownik stacji, Mateusz Demski, poinformował, że przed rozpoczęciem eksperymentu zwolniono kilkanaście osób. Demski miał dostarczyć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego petycję z prośbą o wyjaśnienie sprawy.