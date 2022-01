Sprzęt komputerowy ciągle ewoluuje i oferuje coraz lepsze osiągi. Dotyczy to także magistrali PCI-Express – organizacja PCI-SIG ogłosiła właśnie finalną specyfikację standardu PCI-Express 6.0, który pozwoli przyspieszyć przyszłe generacje komputerów.

Specyfikacja PCI-Express 6.0 pojawia się trzy lata po ogłoszeniu specyfikacji PCI-Express 5.0 (a warto dodać, że standard jest już dostępny w komputerach dla zwykłych użytkowników). Czego możemy się spodziewać?

Wchodzi PCI-Express 6.0 – będzie jeszcze szybciej

Nowa wersja PCI-Express to przede wszystkim podwojona przepustowość – dla pojedynczej linii jest to 16 Gb/s, ale dla slotu PCI-Express x16 już 256 Gb/s (maksymalna dwukierunkowa przepustowość). Oznacza to jeszcze większą szybkość transmisji danych między podzespołami komputera.

Nowa wersja magistrali wymagała jednak modyfikacji. Interfejs wykorzystuje nowe kodowanie (PAM4 w standardzie Flit) z usprawnionym systemem korekcji błędów (FEC - Forward Error Correct i CRC - Cyclic Redundancy Check) dzięki czemu ma oferować niskie opóźnienia. Mimo wprowadzonych zmian, złącze PCI-Express zachowuje wsteczną kompatybilność z poprzednimi standardami.

PCI-Express 6.0 to przyszłość, która przyczyni się do ewolucji komputerów

Magistrala PCI-Express 6.0 pozwoli na konstruowanie jeszcze nowszych podzespołów, co na pewno przyczyni się do rozwoju komputerów. Zmiany jak najbardziej są potrzebne, bo z roku na rok obserwujemy coraz więcej urządzeń korzystających z PCI-Express (i dotyczy to nie tylko rynku profesjonalnego, ale też segmentu typowo konsumenckiego chociażby w postaci dysków SSD).

Standard początkowo ma być wykorzystywany w wysokowydajnych systemach obliczeniowych (HPC), centrach danych, systemach AI i IoT, branży motoryzacyjnej, a nawet w przemyśle lotniczym i militarnym. Można jednak podejrzewać, że z biegiem czasu PCI-Express 6.0 zobaczymy także w domowych komputerach. Podobnie jak obecnie jest dostępna poprzednia wersja interfejsu – PCI-Express 5.0.

Źródło: PCI-SIG