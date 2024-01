Na stronach Morele znaleźć możemy noworoczne oferty promocyjne - pośród nich znajdziecie między innymi fotele gamingowe Sense7 w niskiej cenie, a także obniżki na sprzęt od Edifier, Creative czy TP-Link.

Większość sklepów internetowych oferujących elektronikę weszło w nowy rok dość ospale. Platforma Morele jako jedna z pierwszych zaprezentowała coś konkretniejszego, ruszając z akcją Noworoczne Okazje. Co można kupić taniej? Sprawdzamy.

Fotele gamingowe i monitory

Pośród czołowych ofert zdecydowanie wyróżniają się fotele komputerowe Sense7. Oczywiście, są fotele trwalsze i lepsze niż te, jednak zazwyczaj są one zdecydowanie droższe. Dla poszukujących przyzwoitego fotela materiałowego za niewielkie pieniądze, ta marka może być bardzo dobrą opcją, zwłaszcza w takiej cenie jak obecnie. I zwłaszcza, jeśli się szuka krzesła w gamingowym stylu, ale w stonowanych barwach. Model Sense7 Vanguard w trzech wariantach kolorystycznych można nabyć za 449 złotych (zamiast 599 złotych).

Również w kategorii monitorów znaleźć można kilka obniżek na dobry sprzęt. Dla osób z ograniczonym budżetem i poszukujących czegoś większego niż 24 cale, gratką może być monitor LG 27MR400-B. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 100Hz. Dobrze sprawdzi się jako monitor do domowego, czy biurowego użytku, albo jako monitor dodatkowy za niewielkie pieniądze. W cenie zaledwie 419 złotych praktycznie nie ma konkurencji.

Ofertą dedykowaną graczom jest promocja na Philips Momentum 5000 27M1N5500ZA. W bardzo dobrej cenie 1069 złotych otrzymujemy 27- calowy monitor z wyświetlaczem IPS, fabryczną kalibracją i z odświeżaniem 170Hz. Oprócz świetnych barw gracze docenią czas reakcji na poziomie 1ms (MPRT) i dobrą ergonomię urządzenia.

Inne monitory w obniżonych cenach:

Philips Momentum 329M1RV/00 - 2799 zł

ViewSonic VX3219-PC-MHD - 899 zł

Philips E-line 34E1C5600HE/00 - 1569 zł

MSI G27C4 E2 - 699 zł

BenQ PD2705UA - 1899 zł

Obniżki pod znakiem Creative

W przyjemnej cenie 239 złotych nabyć można wygodne wokółuszne słuchawki Creative Zen Hybrid z dużymi, miękkimi nausznikami i niezłym wyciszeniem. Spadła też nieco cena popularnej kamery internetowej Creative Live! Cam Sync 1080p V2.

Innym, stosunkowo popularnym urządzeniem są głośniki Creative Pebble Plus, do kupienia za jedyne 119 złotych. Nie są to zresztą jedyne głośniki objęte noworoczną akcją:

Świetne pchełki od Edifier

Jedną z najatrakcyjniejszych ofert promocyjnych jest cena 135 złotych za słuchawki Edifier TWS1 Pro. Są to jedne z najlepszych słuchawek dokanałowych z segmentu do 200 złotych, o ile nie najlepsze. Ich skromniejsza wersja, Edifier X3s, również staniała - zapłacimy za nie 99 złotych.

Kontroler Xbox i akcesoria sieciowe

Dość korzystnie wygląda cena kontrolera Microsoft Xbox Series z adapterem PC. Kwota 289 złotych może wydawać się ceną standardową, jednak od początku grudnia dostępność pada znacznie się zmniejszyła, windując ceny do poziomu około 320 złotych.

Kilka dobrych ofert można znaleźć też w kategorii akcesoriów sieciowych: świetny router TP-Link Archer AX73 dostać można za 467 złotych (około sto złotych taniej niż zazwyczaj), a TP-Link Archer AX55 za 358 złotych. System mesh Asus ZenWiFi XD6 w dwupaku można z kolei upolować za raptem 767 złotych.

Więcej? A więc może:

access point TP-Link EAP610 - 365 zł

karta sieciowa Asus PCE-AX3000 - 127 zł

Pozostałe oferty:

