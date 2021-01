Nadciąga One Outlook – jeden program pocztowy na Windows 10, który zastąpi trzy inne. Microsoft szykuje rewolucję, choć jeszcze nieszczególnie chce o niej mówić.

One Outlook – jed(y)na aplikacja pocztowa

One Outlook to dobra nazwa – w końcu ma to być jedna aplikacja pocztowa, która zastąpi wszystkie inne. Będzie integrować Outlooka, Pocztę i Kalendarz, by zapewnić „szybsze i skoncentrowane na użytkowniku” doświadczenie. Powstaje z myślą o komputerach, a właściwie szeroko rozumianych urządzeniach wielkoekranowych.

Informacje o One Outlook wyciekły przedwcześnie. Rozwój aplikacji znajduje się wciąż na bardzo wczesnym etapie i sporo jeszcze przyjdzie nam zaczekać na jej premierę. W sieci można znaleźć informacje, że program w wersji poglądowej zadebiutuje pod koniec tego roku, a na to, by zajął miejsce Poczty i Kalendarza w systemie Windows 10 poczekamy do 2022.

Pełna wygoda i pełna integracja z Windows 10

One Outlook będzie zintegrowany z systemem Windows 10, stając się tym samym domyślnym klientem pocztowym w „Okienkach”. Najprawdopodobniej jednak będzie można zainstalować tę aplikację także na komputerach z innymi systemami operacyjnymi, nie wyłączając z tego grona macOS.

Czy według ciebie będzie to zmiana na plus? Jest to coś, na co czekasz, czy zupełnie nie? Daj znać w komentarzu.

Źródło: ZDNet, The Verge, Windows Central, informacja własna

