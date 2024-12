OnePlus 13 zmierza do Polski. Kiedy premiera?

Od premiery OnePlusa 13 w Chinach minął już ponad miesiąc. Producent wreszcie zdradził, kiedy będzie można kupić go w Polsce.

Jeśli liczyliście na to, że znajdziecie OnePlusa 13 pod choinką, to mam złe wieści. Firma oficjalnie ogłosiła, że smartfon pojawi się w Polsce dopiero w styczniu 2025.

Dokładna data premiery OnePlusa 13 nie padła, ale niemal na pewno nie będzie do pierwszy tydzień stycznia. Producent zapowiedział bowiem specjalne promocje dla tych, którzy wejdą na jego stronę i przepremierowo zasubkrybują newsletter. A regulaminowy czas do zapisu mija 6 stycznia.

OnePlus 13 - co nowego?

Jak wspomniałem, OnePlus 13 wcześniej zdążył już trafić do Chin, więc jego wygląd i specyfikacja nie są żadną tajemnicą. Przede wszystkim jest to jeden z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite oraz krzemowo-węglową baterią, której pojemność to aż 6000 mAh. A jednocześnie OnePlus 13 jest o 10 gramów lżejszy i 0,3 mm cieńszy od poprzednika.

Obudowa OnePlusa 13 - która dostępna jest w czarnej, białej oraz niebieskiej wersji kolorystycznej - skrywa:

ekran AMOLED 6,82 cala o rozdzielczości 3168 x 1440 (510 ppi), zmiennym odświeżaniu LTPO 1-120 Hz i szczytowej jasności 4500 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragona 8 Elite;

12, 16 lub 24 GB pamięci RAM LPDDR5X;

256, 512 GB lub 1 TB nierozszerzalnej pamięci UFS 4.0 na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,4 cala) z przysłoną f/1,6 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2 i trybem makro;

aparat 50 Mpix (1/1,98 cala) z teleobiektywem 3x, przysłoną f/2,6 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat przedni 32 Mpix z przysłoną f/2,4;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC;

baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W, bezprzewodowym 50 W i indukcyjnym zwrotnym;

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie;

wymiary 162,9 x 76,5 x 8,9 mm (wegańska skóra) lub 162,9 x 76,5 x 8,9 mm (szkło);

wagę 210 g (wegańska skóra) lub 213 g (szkło);

IP69;

Androida 15 z interfejsem OxygenOS 15.

Aktualnie czekamy już tylko na polskie ceny i ewentualne różnice w globalnej wersji oprogramowania.