OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro to flagowe smartfony, które dołączają do ścisłego grona najbardziej zaawansowanych modeli na rynku. Sprawdźcie, jak się prezentują i co dokładnie mają do zaoferowania.

Premiera OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro za nami

Jeśli śledzicie branżowe doniesienia to zaskoczeniem nie jest dla Was nie tylko premiera OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro, ale również wygląd i parametry nowych smartfonów. Przecieków bowiem nie brakowało, ostatecznie w zdecydowanej większości okazały się bardzo trafne.

Pod względem stylistyki OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro są podobne. Jeśli chodzi jednak o specyfikacje to należy mówić o bardzo dużych różnicach. W tym przypadku dopisek Pro wydaje się jak najbardziej zasadny.

Specyfikacja OnePlus 8 wygląda solidnie

OnePlus 8 może być podsumowany naprawdę krótko. To bardzo wydajny smartfon z wyższego segmentu, którego specyfikacja wygląda w ogólnym rozrachunku solidnie, ale też trudno określać ją mianem imponującej. Najważniejsze elementy to bez wątpienia 6,55-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 865, a także 8 GB lub 12 GB pamięci RAM (w zależności od wersji) i bateria 4300 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30T.

Android 10 z OxygenOS

6.55-calowy ekran Fluid AMOLED, 20:9, 1080x2400 pikseli, 402 ppi, 90Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650

8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0

kamera główna 48 Mpix f/1.75 (Sony IMX586) z OIS + 2 Mpix f/2.4 + 16 Mpix f/2.2, 116°

kamera przednia 16 Mpix f/2.45 (Sony IMX471)

Bluetooth 5.1, WiFi 802.11ax, NFC, dual SIM

głośniki stereo

bateria 4300 mAh, szybkie ładowanie Warp Charge 30T (5V/6A)

wymiary 160.2 x 72.9 x 8.0 mm

waga 180 g

Specyfikacja OnePlus 8 Pro jest natomiast topowa

Sięgający po OnePlus 8 Pro mogą spodziewać się tego samego oprogramowania, procesora, pamięci wewnętrznej, modułów łączności bezprzewodowej i frontowego aparatu. Wydaje się, że to całkiem sporo, ale poprawek jest tu zdecydowanie więcej.

OnePlus 8 Pro ma do zaoferowania szybszą pamięć RAM, a także większy wyświetlacz o wyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Co więcej, został wyposażony w technologię bezprzewodowego ładowania baterii oraz wodoszczelną obudowę. To dla tego producenta duże nowości, do tej pory co roku próbował przekonywać użytkowników, że są to rozwiązania, bez których można się obejść. Zapewne to z racji wodoszczelnej obudowy zrezygnowano z lubianego przez wielu wysuwanego modułu przedniego aparatu z OnePlus 7T Pro.

Jak się zapewne domyślacie, lepszy jest tu również aparat główny. Na papierze naprawdę znacznie. OnePlus 8 Pro otrzymał poczwórny moduł z obiektywami 48 Mpix (Sony IMX689) z OIS, teleobiektywem 8 Mpix z OIS, szerokokątnym 48 Mpix o polu widzenia 120° oraz filtru koloru 5 Mpix. Można spodziewać się hybrydowego zoomu x3.

Android 10 z OxygenOS

6.78-calowy ekran Fluid AMOLED, 19.8:9, 3168 x 1440 pikseli, 513 ppi, 120Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650

8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR5

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0

kamera główna 48 Mpix f/1.78 (Sony IMX689) z OIS + 8 Mpix f/2.44 z OIS + 48 Mpix f/2.2, 120° + 5 Mpix f/2.4

kamera przednia 16 Mpix f/2.45 (Sony IMX471)

Bluetooth 5.1, WiFi 802.11ax, NFC, dual SIM

głośniki stereo

bateria 4510 mAh, szybkie ładowanie Warp Charge 30T (5V/6A), bezprzewodowe ładowanie 30W

wodoszczelność IP68

wymiary 165.3 x 74.3 x 8.5 mm

waga 199 g

Ceny OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro nie napawają optymizmem

OnePlus 8 8 GB RAM + 128 GB - 699 dolarów

OnePlus 8 12 GB RAM + 256 GB - 799 dolarów

OnePlus 8 Pro 8 GB RAM + 128 GB - 899 dolarów

OnePlus 8 Pro 12 GB RAM + 256 GB - 999 dolarów

Zwłaszcza po OnePlus 8 Pro widać, że producent nie stoi w miejscu, chociaż można mu zarzucać, że stawia na rozwiązania, przed którymi długo się bronił. Niestety trzeba też dodać, że ceny smartfonów OnePlus zauważalnie rosną.

Czy zaprezentowane modele są dla Was atrakcyjne?

Źródło: OnePlus

