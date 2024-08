OnePlus wprowadza na rynek trzecią generację swoich topowych słuchawek TWS. Na start można je kupić w promocyjnej cenie.

Podobnie pod w przypadku "dwójek", OnePlus Buds Pro 3 powstały we współpracy z firmą Dynaudio, której powierzono zaprojektowanie użytych przetworników oraz dostrojenie korektora dźwięku.

OnePlus Buds Pro 3 - cena i dostępność

W oficjalnym sklepie producenta słuchawki OnePlus Buds Pro 3 zostały wycenione na 199 euro (ok. 850 zł). W ramach promocji startowej można jednak kupić je za 179 euro (ok. 760 zł) i zgarnąć w gratisie tańsze słuchawki OnePlus Nord Buds 2 o wartości ok. 260 zł.

Dostawę pierwszych egzemplarzy zaplanowano na 27 sierpnia. Dostępne wersje kolorystyczne to kremowa oraz czarna.

OnePlus Buds Pro 3 - co nowego?

Podobnie jak poprzednia generacja, słuchawki OnePlus Buds Pro 3 wykorzystują przetwornik niskotonowy 11 mm oraz wysokotonowy 6 mm. Oba mają teraz jednak niezależne przetworniki DAC, co ma zapewnić głębszy bas i lepsze wrażenia odsłuchowe.

Producent chwali się także udoskonaloną redukcją szumów do 50 dB. Nowe słuchawki mają dwukrotnie skuteczniej filtrować ludzką mową niż poprzedni model.

OnePlus Buds Pro 3 wnoszą także wsparcie dla nowszych standardów przesyłu dźwięku - Bluetooth 5.4 oraz LHDC 5.0.

Warto odnotować, że do zestawu producent dorzuca teraz gumki nie w trzech, ale aż czterech rozmiarach.

Poprawiono także baterię. OnePlus deklaruje, że bez ANC przy głośności ustawionej na 50 pros. słuchawki grają do 10 godzin z możliwością wydłużenia do 43 godzin dzięki etui. Po włączeniu ANC deklarowany czas pracy spada kolejno do 6 oraz 25,5 godziny. Nie zabrakło oczywiście obsługi ładowania bezprzewodowego.

Słuchawki OnePlus Buds 3 Pro obsługują ponadto szybkie parowanie Google Fast Pair oraz dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy. Co nie jest standardem, producent deklaruje, że dźwięk 3D można uzyskać z "dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS".