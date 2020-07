Producent bardzo mocno rozgrzał atmosferę wokół zbliżającej się premiery OnePlus Nord. Nie robi przy tym tajemnicy z tego, że tym razem spróbuje podbić średni segment. Niewykluczone, że mu się to uda, ponieważ specyfikacja OnePlus Nord będzie naprawdę dobra.

Do tej pory koncentrowano się głównie na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G. Evan Blass, jeden z najbardziej cenionych branżowych informatorów, podał zdecydowanie więcej informacji na temat tego, co OnePlus Nord będzie miał do zaoferowania. I tak, powinniśmy spodziewać się 6,44-calowego ekranu AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, aparatu 48 Mpix (z OIS) + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix, aparatu selfie 32 Mpix + 8 Mpix, baterii 4115 mAh z szybkim ładowaniem 30W oraz bardzo solidnych zasobów pamięci - do 12 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Osoby sympatyzujące ze smartfonami tego producenta uśmiechną się na wieść o OxygenOS 10, świetnie zoptymalizowanej modyfikacji Android 10.

Said by a tipster to come from a virtual Nord training presentation, this lines up quite well with what we already know (save for the phone imagery, which is an obvious placeholder). Let the debunking begin! pic.twitter.com/pA5N4oxJOF