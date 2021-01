Wydaje się, że opaski fitness mają ostatnio większe wzięcie niż smartwatche. Z reguły kosztują znacznie mniej, a potrafią oferować całkiem sporo. Jeden z najpopularniejszych modeli to aktualnie Xiaomi Mi Band 5, który lada dzień doczeka się kolejnego konkurenta. Swoją ofertę rozbuduje OnePlus.

I długo czekać na to nie będziemy. Na dobre nie rozkręciły się plotki, a oficjalnie zapowiedziano, że premiera OnePlus Band odbędzie się już 11 stycznia. Wprawdzie mowa o premierze na rynku indyjskim, ale gadżet powinien dość szybko pojawić się także w innych regionach.

