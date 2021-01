Waży tylko 150 gramów, jest ultraporęczny, a przy tym w pełni funkcjonalny za sprawą Androida. Onyx Boox Poke 3 to jeden z najciekawszych czytników e-booków na rynku.

Onyx Boox Poke 3 to rasowy czytnik, ale niedaleko mu do smartfona

Onyx Boox Poke 3 jest poręczny zupełnie jak smartfon – ma 6-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 1072 x 1448 pikseli i nieszczególnie grube ramki wokół niego. Dzięki temu dobrze leży w dłoni, wygodnie się z niego korzysta, ale też bez problemu można schować go do kieszeni, jeśli akurat nie czytamy.

Onyx Boox Poke 3 jest również wydajny jak smartfon (może nie ten flagowy, ale to i tak spory atut). Ma na pokładzie konkretny, ośmiordzeniowy procesor firmy Qualcomm i 2 GB pamięci RAM, co zapewnia absolutnie płynne działanie systemu, którym jest – i tu kolejne podobieństwo do smartfonów – Android 10. Dobrze działają też najróżniejsze aplikacje z Google Play, w tym przeglądarka, pozwalająca czytać artykuły prosto z sieci.

Obok tych podobieństw Onyx Boox Poke 3 to jednak rasowy czytnik e-booków – przede wszystkim z wyświetlaczem E Ink Carta, znacznie przyjaźniejszym dla oczu. Ale też z: podświetleniem o regulowanej barwie, dzięki czemu równie komfortowo czyta się książki w pełnym słońcu i po zmroku, akumulatorem 1500 mAh gwarantującym długi czas pracy, portem USB typu C z OTG oraz bezprzewodową łącznością Bluetooth 5.0, jak i Wi-Fi (w pasmach 2,4 i 5 GHz).

Tak prezentuje się specyfikacja Onyx Boox Poke 3: Przekątna ekranu: 6 cali

Typ wyświetlacza: E Ink Carta

Rozdzielczość: 1072 x 1448 px

Doświetlenie: tak, z regulacja barwy

Procesor: ośmiordzeniowy Qualcomm (Cortex-A72 + Cortex-A55)

Pamięć: 2 GB RAM + 32 GB na pliki

Łączność przewodowa: USB-C z OTG

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 5.0

Funkcje czytelnicze: konfiguracja fontów, postęp czytania, słowniki

Obsługiwane formaty: PDF, TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, DjVu / JPG, PNG, GIF, BMP / WAV, MP3

System operacyjny: Android 10

Akumulator: 1500 mAh

Wymiary i waga: 153 x 107 x 6,8 mm / 150 g

Ile kosztuje Onyx Boox Poke 3? Cena do zaakceptowania

Jest nieźle wyposażony, więc nie spodziewasz się pewnie zbyt niskiej ceny, prawda? Słusznie, choć nie jest też przesadnie drogi – czytnik Onyx Boox Poke 3 kosztuje około 870 złotych, co wydaje się jak najbardziej akceptowalną ceną. Jest tylko o kilka dyszek droższy od swojego poprzednika, który ujrzał światło dzienne parę miesięcy temu (to jeszcze jedno podobieństwo do smartfonów).

Źródło: Czytio, Onyx Boox

Czytaj dalej o czytnikach e-booków: