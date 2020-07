PocketBook Touch Lux 5 to już piąta generacja jednego z najpopularniejszych czytników e-booków w naszym kraju. Sprawdźmy, jakie nowości pojawiły się w tej nowej wersji.

Co ma PocketBook Touch Lux 5 (a czego nie miała „czwórka”)?

W czytniku PocketBook Touch Lux 5 zwykłe doświetlenie ekranu zmieniono na „inteligentne podświetlenie SMARTlight”. To rozwiązanie umożliwiające dostosowanie barwy światła do aktualnej pory dnia czy osobistych preferencji. Dzięki temu spełnia swoją funkcję, a nie męczy oczu. Z kolei nad wydajnością urządzenia czuwa nowy, znacznie wydajniejszy procesor dwurdzeniowy – dzięki niemu wszystko powinno działać całkowicie płynnie. Wisienką na torcie jest natomiast fabrycznie zainstalowana aplikacja Legimi, dająca dostęp do kilkudziesięciu tysięcy e-booków na abonament.

Mając świadomość pozytywnych ocen i wychodząc z założenia, że lepsze jest wrogiem dobrego, producent nie zmienił pozostałych elementów specyfikacji tego czytnika e-booków. PocketBook Touch Lux 5 to więc także:

dotykowy ekran E Ink Carta o przekątnej 6 cali i rozdzielczości 758 x 1072 px (zagęszczenie 212 PPI),

i rozdzielczości 758 x 1072 px (zagęszczenie 212 PPI), 512 MB pamięci RAM i 8 GB przestrzeni na pliki ,

, akumulator o pojemności 1500 mAh, zapewniający do miesiąca pracy na ładowaniu ,

, gniazdo microSD (do 32 GB) , port micro USB, moduł Wi-Fi i czujnik zamknięcia okładki,

, port micro USB, moduł Wi-Fi i czujnik zamknięcia okładki, obsługa formatów ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG i TIFF,

wymiary 161,3 x 108 x 8 mm i waga 155 g.

Ile kosztuje PocketBook Touch Lux 5? Cena nie odstrasza

Producent wycenił te zmiany na trzy dyszki – sugerowana cena czytnika PocketBook Touch Lux 5 wynosi 529 złotych.

Źródło: PocketBook

