Jak powiedział kiedyś Arkadiusz Czerepach, ludzkiej hojności barier stawiać nie można. Mało przemyślane zachowania ograniczać jednak warto, chociaż dla niektórych będzie to pewnie kolejne ingerowanie w wolny rynek.

OLX wprowadza zakaz sprzedaży opakowań po lodach Ekipy

OLX, czyli jeden z najpopularniejszych w Polsce serwisów ogłoszeniowych, zaktualizował swój regulamin, a w zasadzie Listę przedmiotów zabronionych. Znajdują się na niej produkty, zwierzęta, a nawet usługi, którymi na OLX nie wolno handlować. Jedna z nowych pozycji to „papierki, opakowania po lodach Ekipa”, która rozbudowuje już i tak naprawdę długą i ciekawą listę.

Wspomniane papierki nie są tak szkodliwe dla zdrowia jak tytoń, substancje psychotropowe, gruz eternitowy czy przeterminowane kosmetyki, ale OLX nie zdecydowało się na omawiany krok przypadkowo. Współpraca grupy popularnych polskich youtuberów i firmy Koral okazała się strzałem w dziesiątkę - z finansowego i marketingowego punktu widzenia. To co działo się w sklepach oraz na serwisach ogłoszeniowych u wielu wywoływało niesmak.

Były walki o karpia w Lidlu, były bitwy o lody Ekipy

Chcesz kupić papierek? Znajdziesz u konkurencji

Lody były na tyle trudno dostępne, że towarem deficytowym stały się właśnie opakowania po nich. I to do tego stopnia, że ceny osiągały kwoty kilkuset, a nawet kilku tysięcy złotych. Były też oferty za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale w tych przypadkach trudno spodziewać się, aby dzieci były w stanie roztrwonić swoje kieszonkowe. Niektórzy spekulują, że mogło być to kolejne zagranie marketingowe.

Może sugerować tak również stanowisko, jakie zajął Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro. Jak stwierdził w rozmowie z portalem wirtualnemedia, w tym serwisie aukcyjnym podobnego zakazu nie będzie, a dodatkowo ocenił zainteresowanie opakowaniami po lodach Ekipy jako słabnące.

Co sądzicie o decyzji zarządzających OLX? Słuszna? Czy jednak skoro coś nie jest niebezpieczne dla zdrowia to nie powinno być dołączane do czarnej listy?

Źródło: własne, wirtualnemedia