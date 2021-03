Szukając opaski fitness, zwłaszcza przystępnej cenowo, wiele osób spogląda na propozycje Xiaomi. Trzeba przyznać, że kolejne pojawiają się bardzo szybko. Premiera Xiaomi Mi Band 5 miała miejsce w czerwcu zeszłego roku, dziś producent pochwalił się następcą. I ten dość szybko wpada w oko.

Najważniejsza cecha Xiaomi Mi Band 6 to zdecydowanie większy, 1,56-calowy wyświetlacz. Nadal jest to oczywiście panel AMOLED, producent deklaruje, że cechuje się zagęszczeniem 326 pikseli na cal i oferuje około 50 % więcej miejsca na informacje niż Xiaomi Mi Band 5 (1,1 cala). Oglądanie powiadomień czy statystyk z treningu powinno być bardziej komfortowe. Jasność maksymalna to w tym przypadku 450 nitów (a więc w tej kwestii bez zmian). Można liczyć też na konfigurowalne tarcze zegara z ponad 60 motywami.

Producent chwali się też bardziej rozbudowanym oprogramowaniem, które może monitorować więcej trybów ćwiczeń. Konkretnie aż 30, w tym między innymi rozciąganie i HIIT, gimnastyka, zumba czy taniec. Automatycznie wykrywanych będzie sześć popularnych aktywności.

Przyszli posiadacze Xiaomi Mi Band 6 mogą spodziewać się też opcji mierzenia natlenienia krwi (SpO2), monitorowania tętna, śledzenia snu i drzemki czy monitorowania stresu.

Here are 19 new exercise modes that you get with the #MiSmartBand6. You now have 30 fitness modes to choose from! AND, it can automatically detect 6 different exercise modes.



What's more, the SpO2 blood oxygen monitoring is here to make sure you always stay #OneStepAhead pic.twitter.com/oUCDAuIezf