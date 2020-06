Gamingowa Opera GX budzi u niektórych śmiech, ale ostatecznie pomysł, by stworzyć przeglądarkę dla graczy, jest w sumie genialny. Sam program też daje radę, a wypuszczona po roku aktualizacja czyni go jeszcze lepszym.

Opera GX – gamingowa przeglądarka internetowa ma już rok

Mniej więcej rok temu zadebiutowała Opera GX – pierwsza gamingowa przeglądarka internetowa. Jakkolwiek absurdalnie nie brzmiałoby to określenie, sam pomysł wcale taki głupi nie jest. Do wykonania także trudno byłoby się przyczepić, bo ograniczone wykorzystanie zasobów przez aplikację, synchronizacja z gamingowym sprzętem czy zintegrowany Twitch to cechy, które po prostu mogły i mogą się podobać. Twórcy jednak nie spoczęli na laurach i z okazji pierwszych urodzin przygotowali aktualizację.

Jeszcze szybsza i jeszcze bardziej funkcjonalna. Nowa Opera GX

Rocznicowa aktualizacja Opery GX przynosi kilka nowinek, o które albo gracze prosili, albo też nie wiedzieli, że mogą, ale z przyjemnością je powitają. Mówimy tu na przykład o funkcji Hot Tabs Killer, identyfikującej najbardziej obciążające system karty i eliminującej je, jeśli tylko taka jest nasza wola – w końcu „killer” w nazwie nie wziął się znikąd.

Kolejną nowością jest automatyczny tryb ciemny. Rozwiązanie nazywa się Force Dark Pages i zmienia kolorystykę z jasnej na ciemną właściwie na każdej stronie, nawet jeśli jej twórcy nie pomyśleli o stworzeniu jej nocnego motywu. Na razie znajduje się w wersji beta, więc jest domyślnie wyłączone, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować je już teraz.

Co poza tym? Wspomnieć wypada choćby o integracji przeglądarki z kolejną platformą społecznościową – w każdym momencie i bez opuszczania obecnie odwiedzanej strony, aktywując je z poziomu bocznego paska, możemy otwierać panele, by śledzić już nie tylko Twitcha, WhatsAppa, Messengera czy Instagrama, ale też Discorda.

Jak to Opera, przeglądarka oferuje również „wbudowane” blokowanie reklam, darmową usługę VPN, tematyczne organizowanie kart (tak zwane konteksty) czy wyciąganie odtwarzacza wideo do osobnego okna. W gamingowym programie znajdziemy także możliwość personalizacji dźwięków i efektów ikonek oraz śledzenie informacji o grach w portalu GX Corner.

Jeśli chcesz dać szansę, pobierz Opera GX (download):

A może już teraz korzystasz z gamingowej Opery? Jeśli tak, to jesteśmy ciekawi, jakie są twoje odczucia. Czekamy na komentarze.

Źródło: Opera, informacja własna

