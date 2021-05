Najpierw problemy z dostępnością komponentów, później szaleństwo z kryptowalutą CHIA, a teraz jeszcze to – rynek dysków SSD zostanie obciążony… opłatą reprograficzną. Nie, to nie żart.

Opłata reprograficzna to zdecydowanie jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że dodatkowy podatek nie obejmie smartfonów, ale obciąży szereg innych produktów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że taka opłata dotknie dyski SSD, które ostatnio i tak są coraz droższe.

Temat opłaty reprograficznej nie jest niczym nowym, bo właściwie funkcjonuje już ona od 20 lat. ZAiKS uznał, że artyści powinni być chronieni przed stratami finansowymi, które wynikają z kopiowanie utworów na własny użytek przez nabywców ich dzieł. Problem jednak w tym, że owa ochrona miała pochodzić z pieniędzy reszty obywateli, a "danina" ma dotyczyć coraz to kolejnych produktów (i dlatego o temacie zrobiło się głośno).

Ostatnio Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało listę produktów, na które zostanie nałożony nowy podatek opłata reprograficzna – z założenia mają być to te urządzenia, których główną funkcją jest kopiowanie treści objętych prawem autorskim. Znajdziemy tutaj nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, a nawet komputery i laptopy.

Opłata reprograficzna – o ile podrożeją dyski SSD?

Komputerowe nośniki pamięci masowej znalazły się w grupie produktów z opłatą reprograficzną w wysokości 4% (czyli najwyższą).

Jak duże będą zatem podwyżki? Można przyjąć, że podstawowe, 2,5-calowe dyski SSD SATA o pojemności 250 GB zdrożeją o około 5 - 7 złotych, natomiast lepsze modele M.2 PCIe 3.0 x4 o pojemności 1 TB już o jakieś 20 - 25 złotych. Kupujący najlepsze modele muszą się liczyć z podwyżką o kilkadziesiąt złotych.



Najlepsze dyski SSD zdrożeją nawet o kilkadziesiąt złotych

Niby niedużo, ale to kolejny czynnik wpływający na podwyżki cen sprzętu (a jak to się mówi, ziarnko do ziarnka…). Myślicie, że dyski SSD zostały słusznie objęte opłatą reprograficzną?

Źródło: Money, inf. własna

