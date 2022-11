Do wybrzeża Florydy zbliża się burza tropikalna. Ze względów bezpieczeństwa NASA przenosi start na drugie, z trzech rozpatrywanych okien startowych.

Burza Tropikalna Nicole

Jeszcze niedawno zapowiadaliśmy start misji Artemis I na 14 listopada, a już sytuacja zdążyła się zmienić. NASA monitoruje burzę tropikalną Nicole, która może przekształcić się w huragan, który między 10 a 11 listopada zaatakuje rejon środkowej Florydy. Po raz kolejny warunki pogodowe utrudniają start rakiety SLS, poprzednio był to atak huraganu Ian.

NASA podjęła taką decyzję aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki powrotu do pracy i mieć czas na inspekcję rakiety po przejściu burzy. Przesunięcie daty startu pozwoli też pracownikom na zaspokojenie potrzeb swoich rodzin i zabezpieczenie domów. Ważne jest też zabezpieczenie infrastruktury Centrum Kosmicznego oraz samej rakiety, która na czas burzy pozostaje na wyrzutni startowej.

SLS stoi jak stał

W ramach protokołu przygotowania do huraganu NASA sformowało zespół „ride-out", który zostanie w Centrum Kosmicznym w celu monitorowania warunków i stanu sprzętu dla misji Artemis I. Personel schroni się oczywiście w bezpiecznym miejscu na czas niekorzystnych warunków pogodowych.

NASA uznała, że najbezpieczniejszą ocją będzie zabezpieczenie rakiety i statku kosmicznego przed burzą na samej płycie wyrzutni. SLS został zaprojektowany tak by wytrzymać mocne wiatry do 136 kilometrów na godzinę. Prognozy przewidują, że siła wiatru będzie mieścić się w przedziale do którego przystosowana została rakieta. Ulewne deszcze też nie są jej straszne, a włazy zabezpieczono dodatkowo by zapobiec przedostawaniu się wody. Wyłączono też wszystkie kluczowe systemy rakiety i statek kosmiczny Orion. Inżynierowie zainstalowali też twardą osłonę nad oknem systemu przerywania startu, schowali i zabezpieczyli ramię dostępu załogi. Zabezpieczono też pobliski sprzęt i przeczesano pobliski teren w poszukiwaniu rzeczy, które mogłyby zostać porwane przez wiatr i przez to stanowić zagrożenie.

To kiedy ten start?

O ile inspekcja po przejściu Nicole przebiegnie bez problemu NASA planuje skorzystać z dwugodzinnego okna startowego otwierającego się 16 listopada o 01:04 w nocy (06:04 czasu polskiego). Jak zwykle start można śledzić na transmisji prowadzonej na kanale Agencji Kosmicznej. W razie problemów awaryjny termin startu jest przewidziany na 19 listopada.

źródło: NASA