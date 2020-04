Smartfony do 1000 złotych i minimalnie droższe są dla wielu użytkowników w zupełności wystarczające. Nie wszystkie są tak samo interesujące, ale debiutujące właśnie Oppo A52 i Oppo A72 jawią się jako te warte uwagi.

Szukasz smartfona za tysiaka? Sprawdź Oppo A52 i Oppo A72

Nie tak dawno pisaliśmy o polskiej premierze Oppo A91. Okazuje się, że bardzo szybko dołączają do niego dwaj inni przedstawiciele z tej samej serii, w której producent obiecywał lokować propozycje kuszące dobrą relacją ceny do możliwości. Czy można określać mianem takowych Oppo A52 i Oppo A72? Wydaje się, że tak. Jednocześnie już na początku można zaznaczyć, że są one do siebie bardzo podobne. Stwierdzenie to dotyczy i designu i parametrów technicznych. Ich głównych konkurentów będzie trzeba upatrywać wśród najlepszych smartfonów do 1000 - 1200 złotych.

Oppo A52 i Oppo A72 to smartfony z 6,5-calowymi ekranami Full HD+ pokrywającymi 90,5% przednich paneli oraz czytnikami linii papilarnych na bocznych krawędziach. Pracują pod kontrolą systemu Android 10 z ColorOS 7, posiadają procesory Qualcomm Snapdragon 665 i baterie 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. To solidne fundamenty.

Specyfikacja Oppo A52, czyli tańszej z nowości

Tańszy Oppo A52 oferuje jednocześnie 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Na wzmiankę zasługuje tutaj również poczwórny aparat fotograficzny. Składa się z obiektywów głównego 12 Mpix, ultraszerokokątnego 8 Mpix, monochromatycznego 2 Mpix oraz portretowego 2 Mpix. Oprogramowanie obejmuje między innymi tryb nocny Ultra Night 2.0, który zapewnia lepsze nocne ujęcia. Oppo A52 zarejestruje też wideo, maksymalnie w jakości 4K.

Android 10 z ColorOS 7

6,5-calowy ekran 20:9, Full HD+ (2400x1080 pikseli), 405 ppi, Corning Gorilla Glass 3

procesor Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 12 Mpix f/1.8 + 8 Mpix (ultraszerokokątny 119°, f/2.2) + 2 Mpix (monochromatyczny, f/2.2) + 2 Mpix (wspomagający do portretów, f/2.2)

aparat selfie 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

głośniki stereo

bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie 18 W

wymiary 162 x 75,5 x 8,9 mm

Oppo A52 dostępny jest w kolorach czarnym i miętowym. Został wyceniony na 999 złotych.

Nieco droższy i nieco lepszy Oppo A72

Oppo A72, chociaż jak już zostało wspomniane bardzo podobny, ma kilka dodatkowych atutów. Dopłacając trochę użytkownik otrzyma więcej pamięci wewnętrznej, lepszy aparat selfie i bardziej zaawansowany aparat główny. W przypadku tego ostatniego różnicę robi główny obiektyw - 48 Mpix z półcalowym sensorem.

Android 10 z ColorOS 7

6,5-calowy ekran 20:9, Full HD+ (2400x1080 pikseli), 405 ppi, Corning Gorilla Glass 3

procesor Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610

4 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 48 Mpix f/1.7 + 8 Mpix (ultraszerokokątny 119°, f/2.22) + 2 Mpix (monochromatyczny, f/2.22) + 2 Mpix (wspomagający do portretów, f/2.22)

aparat selfie 16 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy

głośniki stereo

bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie 18 W

wymiary 162 x 75,5 x 8,9 mm

Oppo A72 trafia do sprzedaży w trzech kolorach - fioletowym, czarnym i błękitnym. Zainteresowani tym modelem powinni przygotować się na wydatek w wysokości 1199 złotych.

