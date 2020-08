Choć od kilku tygodni jest dostępna w Polsce, opaska Xiaomi Mi Band 5 nie miała polskiego interfejsu i użytkownicy musieli radzić sobie z opisami w języku angielskim. Nieprzypadkowo używamy czasu przeszłego – sytuacja wreszcie uległa zmianie.

Xiaomi Mi Band 5: język polski wreszcie trafia do opaski

Xiaomi Mi Band 5 to kawał świetnej opaski fitness. Ba, to jedna z najlepszych opasek na rynku. Duży, kolorowy wyświetlacz AMOLED, rozbudowane tryby treningowe, dokładny pomiar pulsu, kilka praktycznych rozwiązań i długi czas pracy, to atuty, które trudno zlekceważyć. Dla wielu osób nie miały jednak większego znaczenia ze względu na to, że język polski nie był dostępny. Wreszcie się to zmieniło i dziś już możemy cieszyć opisami funkcji w naszym języku.

Bez plotek, przecieków i zapowiedzi - #MiSmartBand5 właśnie dostał polski język interfejsu pic.twitter.com/bZFcpKFlpx — Adrian Matyasik (@AdrianMatyasik) August 25, 2020

Piszemy „wreszcie”, bo na aktualizację musieliśmy czekać ponad miesiąc. Xiaomi Mi Smart Band 5 – bo tak nazywa się międzynarodowa wersja opaski – zadebiutowała w naszym kraju 20 lipca 2020 roku.

Tak powinno być od razu, ale nie róbmy z tego tragedii

Aktualizacja – z tego co widzimy – jest udostępniania falami. Możliwe więc, że jeszcze nie jest gotowa na waszą wersję urządzenia. Najpewniej jednak zmieni się to w ciągu kilku najbliższych godzin, ewentualnie – dni. Najważniejsze, że coś w tym temacie nareszcie ruszyło.

Wprawdzie korzystanie z tak prostego gadżetu, jak opaska fitness, nie jest szczególnie kłopotliwe i wystarczy do tego znać podstawy języka angielskiego. Użytkownicy jednak zupełnie słusznie oczekują, że kupując sprzęt z polskiej dystrybucji otrzymają go z interfejsem w języku polskim.

Źródło: Adrian Matyasik na Twitterze, informacja własna

