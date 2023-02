Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta, na polskim rynku pojawia się smartfon OPPO Find N2 Flip. Wiemy, ile trzeba będzie za niego zapłacić i na co można liczyć składając zamówienie już teraz.

OPPO Find N2 Flip - polska cena

W branży mobilnej było ostatnio głośno o OPPO Find N2 Flip. Najpierw zadebiutował w Chinach, tydzień temu w Europie, a teraz najważniejsze szczegóły z naszego punktu widzenia przedstawił rodzimy oddział producenta. OPPO Find N2 Flip będzie dostępny w polskich sklepach od 27 lutego.

Cena urządzenia została ustalona na 4999 złotych. To mniej niż trzeba było zapłacić na premierę za Galaxy Z Flip 4, z którym nowy model ma konkurować, a wedle niektórych okazać się zwycięzcą tego starcia. Dostępna jest oferta specjalna dla pierwszych klientów. Decydując się na sięgnięcie po OPPO Find N2 Flip do 12 marca można będzie odebrać słuchawki Enco X2 o wartości kilkuset złotych oraz pakiet usług premium obejmujący między innymi 5 lat bezpłatnych napraw i 2 lata darmowej wymiany warstwy ochronnej na ekranie.

OPPO Find N2 Flip debiutuje w Polsce w wersji 8 GB + 256 GB, w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i fioletowym. Do sprzedaży trafia również dedykowane etui z eko-skóry dostosowane do formy smartfona. Gadżet wyceniono na 149 złotych.

OPPO widzi potencjał w składanych smartfonach

OPPO Find N2 Flip to pierwszy składany smartfon tej marki, który został wprowadzony do sprzedaży na rynki międzynarodowe. Jeśli wierzyć zapewnieniom, pierwszy, ale nie ostatni. Producent deklaruje, że prace nad konstrukcją trwały od 2018 roku, a debiut poprzedziło stworzenie czterech prototypów i opracowanie ponad 1500 patentów. OPPO widzi potencjał w składanych smartfonach. Padają zapewnienia, że będzie ich więcej.

„Jesteśmy pewni ewolucji, jaką przeszedł ten produkt oraz technologii związanych ze składanymi telefonami. Dlatego w przyszłości będziemy stawiać na telefony składane, jako nasz priorytet w strategii produktowej, inwestycjach w produkt, sprzedaży i marketingu.” - Billy Zhang, President of Overseas Sales and Service w firmie OPPO

Czym charakteryzuje się OPPO Find N2 Flip?

OPPO Find N2 Flip to pionowo składany smartfon, pod tym względem odpowiada wspomnianemu Galaxy Z Flip 4. Już na pierwszy rzut oka zauważalnie od niego odbiega, ponieważ zastosowano tu duży wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej 3,26 cala. Bez otwierania telefonu można na przykład uzyskać wyraźny podgląd zdjęć selfie, szybko odpowiadać na wiadomości na Messengerze czy wygodnie korzystać z widżetów i narzędzi. Główny, składany wyświetlacz mierzy 6,8 cala i ma wyższe odświeżanie 120 Hz (zamiast 60 Hz). Obydwa wykonano w technologii AMOLED.

Bardzo ważnym elementem całości jest zawias nowej generacji (Flexion Hinge). Jest mniejszy niż w poprzednim modelu z tej serii, a wedle producenta lepiej wkomponowany w obudowę i trwalszy. Ma też pozwalać na korzystanie ze smartfona pod dowolnym kątem rozłożenia w zakresie od 45 do 110 stopni.

Wydajność powinna dorównywać innym propozycjom z tej półki cenowej, chociaż ostateczną odpowiedź co do osiągów OPPO Find N2 Flip dadzą testy. Wnętrze skrywa procesor MediaTek Dimensity 9000+ wykonany w 4 nm procesie technologicznym, 8 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. OPPO mocno akcentuje także aparat fotograficzny przygotowany we współpracy z marką Hasselblad. Składa się z dwóch obiektywów - szerokokątnego 50 Mpix i ultraszerokokątnego 8 Mpix. Bateria o pojemności 4300 mAh obsługuje funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOC 44W. Zabrało natomiast ładowania bezprzewodowego.

W zgodzie z panującymi trendami producent wspomniał o aspekcie ekologicznym. Opakowanie OPPO Find N2 Flip zostało zrobione w 100 proc. z materiałów uzyskanych dzięki recyklingowi. W środku, oprócz smartfona, znajduje się etui zabezpieczające i ładowarka.

Źródło: oppo