OPPO i Nokia po niemal trzyletniej walce zakopują topór wojenny. Chińczycy mogą się szykować do powrotu.

Przypomnijmy, że 2021 roku Nokia oskarżyła OPPO o naruszenie swoich patentów. Batalie sądowe ruszyły równolegle na różnych rynkach w Azji i Europie, co chiński producent szczególnie dotkliwie odczuł w Niemczech. W sierpniu 2022 sprzedaż smartfonów OPPO i należącej do niego marki OnePlus została w tym kraju całkowicie wstrzymana.

Po półtorarocznej nieobecności Chińczycy mają szansę powrócić na utracony rynek, bo obaj giganci wreszcie się dogadali.

OPPO i Nokia podpisują porozumienie patentowe

Obie firmy informują na swoich stronach o podpisaniu wieloletniej umowy obejmującą wzajemne licencjonowanie technologii związanych z łącznością komórkową, a przede wszystkim standardem 5G. “Po zawarciu umowy obie strony rozwiążą wszystkie toczące się postępowania sądowe we wszystkich jurysdykcjach” - podkreśla OPPO.

Rozwiązanie sporu w teorii toruje OPPO drogę do powrotu do Niemiec, ale z pewnością nie stanie się to z dnia na dzień. Mimo że porozumienie zostało ogłoszone dzień po globalnej premierze najnowszego flagowca OnePlus 12, na niemieckiej stronie marki próżno szukać choćby wzmianki na jego temat.

Niemiecka strona OnePlusa świeci pustkami

Nokia w swoim komunikacie prasowym podkreśla, że umowa zobowiązuje OPPO do opłacania licencji na patenty 5G przez wiele lat, a także wyrównania zaległości powstałych w okresie sporu. Firma przekonuje inwestorów, że będzie miało to znaczący wpływ na jej finanse począwszy od I kwartału 2024.

Źródło: OPPO, Nokia