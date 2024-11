Czy istnieje smartfon nawiązujący do uniwersum Harry’ego Pottera? Oczywiście, że tak. Chińska firma Oppo prezentuje magiczny model, który z powodzeniem mógłby znaleźć się na wyposażeniu każdego nauczyciela w Hogwarcie (uczniowie zapewne mieliby zakaz używania telefonów).

W świecie magii wszystko jest możliwe, w świecie technologii już niekoniecznie. Z drugiej strony patrząc na tak zadziwiające projekty jak rozciągliwy ekran LG, czy przezroczysty laptop, można dość do innych wniosków. Świat magii i technologia spotykają się ponownie za sprawą pomysłu firmy Oppo – oto Oppo Reno 12F w wersji dla fanów Harry’ego Pottera.

Fokus-Pokus, Avada-Kedavra: w zestawie “różdżka” i kawałek kabla

Oppo Reno 12F w wersji Harry Potter inspirowany jest ikonicznymi motywami Hogwartu – właśnie one znajdują się na tylnej części: logo Harry’ego Pottera oraz wspomniany Hogwart. Trzeba przyznać, że projekt nie jest krzykliwy, co można potraktować jako atut. Delikatny kontrast osiągnięto dzięki połączeniu matowej i błyszczącej powierzchni.

Źródło: Oppo

Czym byłby magiczny smartfon bez ciekawych dodatków? Czarodziejski Oppo Reno 12F znajduje się w specjalnym pudełku utrzymanym w klimacie Hogwartu. W zestawie znalazło się miejsce na rysik w kształcie różdżki, list z Hogwartu, breloczek ze Złotym Zniczem, ładowarka wraz z “kawałkiem kabla”, etui ochronne oraz szpilka do wyjmowania karty SIM w kształcie Insygniów Śmierci.

Źródło: Oppo

Specyfikacja i dostępność Oppo Reno 12F Harry Potter

Jeśli chodzi o specyfikację, to ta pozostaje bez zmian. To w dalszym ciągu Oppo Reno 12F z procesorem MediaTek Dimensity 6300, na pokładzie znajduje się 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala (rozdzielczość 2400×1080), akumulator 5000 mAh i główny aparat 50 MP.

To wszystko brzmi i wygląda pięknie, jednak ten magiczny sprzęt nie jest aktualnie dostępny w Polsce. Kupią go natomiast mieszkańcy Peru. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że intrygujący smartfon pojawi się na kolejnych rynkach. Cena wynosi 1599 soli peruwiańskich (ok. 1720 zł).

Źródło: Oppo