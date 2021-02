Kontakt z najbliższymi, ukochanymi osobami, gdy są z dala od nas, to coś najważniejszego nie tylko w Walentynki. Lecz to właśnie w tym czasie dobrze pomyśleć o zakupie odpowiednich akcesoriów.

Promocje walentynkowe ma chyba każdy producent z branży mobilnej. Ma je też OPPO, a wśród nich uwagę zwracają między innymi te dotyczące telefonów z serii Reno4 i zegarków Watch. Nie tylko zapłacimy mniej, ale dostaniemy też dodatkowe praktyczne gadżety.

Najciekawsze oferty OPPO na Walentynki to…

Z okazji walentynek OPPO postanowiło obniżyć cenę telefonu OPPO Reno4 Lite. Teraz kosztuje on 1399 złotych. Oszczędzamy zatem 200 złotych względem regularnej ceny, ale to tylko niespełna połowa oszczędności, gdyż za dodatkową złotówkę dostaniemy słuchawki TWS OPPO W11 i głośnik bezprzewodowy OPPO.

marketplace

W przypadku droższego OPPO Reno4 Pro 5G, z którym mieliście okazję dobrze się zapoznać, a który zadba o to, by kontakt był niezakłócony dzięki superszybko ładującemu się akumulatorowi, oszczędność jest innego rodzaju.

marketplace

Gdy do tego telefonu dobierzecie OPPO Watch, który także dla was recenzowaliśmy, to jego cena będzie pomniejszona aż o 50%.

A jeśli zdecydujecie się kupić tylko sam smartwatch OPPO, to będzie on tańszy niż w ciągu roku. Wariant z Wi-Fi i tarczą 46 mm kosztuje w okresie walentynkowym 999 złotych, a wariant z tarczą 41 mm 799 złotych. Znów oszczędności 300 i 200 zł względem regularnych cen.

marketplace

Jest też oferta walentynkowa na OPPO Watch w wersji LTE. Przez niego możemy rozmawiać nawet jeśli brak nam telefonu pod ręką. O ile tylko mamy do dyspozycji kartę eSIM, bo to właśnie w ten sposób zapewniony jest w tym zegarku dostęp do sieci mobilnej.

OPPO Watch LTE dla walentynkowych zakochanych kosztuje 1299 złotych zamiast 1499 złotych.

Gdzie i do kiedy potrwają promocje OPPO na Walentynki?

Walentynkowe promocje nie są obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami poza tym, że potrwają do niedzieli, czyli 14 lutego. Warto więc się spieszyć jeśli macie chrapkę na OPPO, a promocje was zadowalają.

Szukajcie ich w Media Ekspert, RTV EURO AGD, Media Markt i sklepach partnerskich. Zarówno poprzez internet jak i stacjonarnie. Wszelkie szczegóły, wraz z kodami zniżkowymi i sposobem postępowania powinny być podane na stronach produktowych lub przygotowanych z okazji walentynek witrynach.

Dla spóźnialskich też coś się znajdzie

Jeśli nie wyrobicie się z decyzją do 14 lutego, to także później można oszczędzić. OPPO Reno 4 do 21 lutego tańszy jest o 200 złotych i kosztuje 1499 złotych. O 100 złotych staniał z kolei OPPO A53. Ta oferta obowiązuje do 19 lutego.

marketplace

Źródło: OPPO, inf. własna

Czytaj więcej na temat produktów marki OPPO i związanych z nim technologii: