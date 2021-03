Tempo wprowadzania nowych serii telefonów OPPO Reno nie spada. Niespełna dwa lata po premierze pierwszego modelu, witamy na polskim rynku OPPO Reno5. Tym razem jednak nie pojawi się u nas OPPO Reno5 Pro 5G.

Seria OPPO Reno od samego początku zwracała na siebie uwagę pod kilkoma względami. Nie tylko szybkim tempem wprowadzania zmian, ale także atrakcyjną stylistyką, która wedle producenta obecnie stała się kompromisem pomiędzy wymaganiami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi, a także chęcią przypodobania się klientom. Bardzo istotnym elementem tych telefonów jest także obecność technologii VOOC dla szybkiego ładowania.

W OPPO Reno4 Pro 5G, który wciąż jest najdroższym w polskiej ofercie firmy smartfonem Reno, znalazł się rewelacyjny wariant szybkiego ładowania Super VOOC 2.0, który napełnia akumulator do 60% w 15 minut i w około 38 minut do 100%. Teraz ta technologia jest jeszcze lepsza, bo Reno 5 5G naładujemy w 35 minut do 100%, a to przy jeszcze pojemniejszym akumulatorze.

Serii OPPO Reno nie można było odmówić też jednej rzeczy. Ceny, która była wyższa niż oczekiwania części klientów, mocno wiążących atrakcyjność smartfonowej oferty z pojemnością własnego portfela. Pamiętacie pewnie, jak przy okazji recenzji OPPO Reno4 Pro 5G wzdychałem do OPPO, aby trochę obniżyło jego cenę.

Tym razem nie będzie OPPO Reno5 5G u nas w sklepach

Dziś OPPO Reno4 Pro 5G kosztuje kilkaset złotych mniej niż kilka miesięcy temu w momencie premiery, ale już OPPO Reno5 Pro 5G nie zobaczymy w naszych sklepach. Taką decyzję podjęto na szczeblu ponadlokalnym. Czy to powód do zmartwień? Sprawdziłem to na przykładzie OPPO Reno5 5G.

W Polsce nie pojawi się OPPO Reno5 Pro 5G. Jednak różnice pomiędzy wersją Pro, a podstawowym Reno5 będą tym razem mniej dotkliwe

Okazuje się, że wcale nie musimy tak bardzo się martwić, bo OPPO Reno5 5G bliżej do OPPO Reno5 Pro 5G, niż OPPO Reno4 było do OPPO Reno4 Pro 5G, a nawet Reno4 5G. Z mojej perspektywy takim bardzo mocnym następcą OPPO Reno4 Pro 5G mógłby być OPPO Reno5 Pro+ 5G, ale ten model z chipsetem Snapdragon 865 na razie pojawił się tylko w niektórych krajach, co można sobie odpowiednio zinterpretować.

OPPO Reno5 5G a OPPO Reno4 Pro 5G i Reno 4 w liczbach

Zmiany na plus w Reno5 5G względem poprzednika (celowo pomijam tu Reno 4 5G) dobrze oddaje nie tylko zestawienie parametrów tych dwóch modeli, ale również uwzględnienie danych dla wyżej pozycjonowanego modelu z poprzedniej generacji.

Model OPPO Reno5 5G OPPO Reno4 Pro 5G OPPO Reno 4 System

operacyjny ColorOS 11.1 (GMS, Android 11)

aktualizacja do ColorOS 12 i 13 w przyszłosci ColorOS 7.2 (GMS, Android 10)

aktualizacja do ColorOS 11 ColorOS 7.2 (GMS, Android 10)

aktualizacja do ColorOS 11 Wyświetlacz » 6.43" AMOLED

» 2400 x 1080 pikseli

» 90 Hz » 6.55" AMOLED

» 2400 x 1080 pikseli

» 90 Hz

» HDR10+ » 6.4" AMOLED

» 2400 x 1080 pikseli Procesor Snapdragon 765G, 7 nm Snapdragon 765G, 7 nm Snapdragon 720G, 8 nm Pamięć » 8 GB RAM

» 256 GB wbudowanej » 8 lub 12 GB RAM

» 256 GB wbudowanej » 8 GB RAM

» 128 GB wbudowanej

» slot microSD Aparaty

fotograficzne » 64 Mpix f/1.7 (szeroko)

» 8 Mpix f/2.2 (ultraszeroko)

» 2 Mpix f/2.4 (makro)

» 2 Mpix f/2.4 (głębia)

» 32 Mpix f/2.4 (przód) » 48 Mpix f/1.7 (szeroko)

» 13 Mpix f/2.4 (tele)

» 12 Mpix f/2.2 (ultraszeroko)

» 32 Mpix f/2.4 (przód) » 48 Mpix f/1.7 (szeroko)

» 8 Mpix f/2.2 (ultraszeroko)

» 2 Mpix f/2.4 (makro)

» 2 Mpix f/2.4 (głębia)

» 32 Mpix f/2.4 (przód) Bateria » 4300 mAh

» ładowanie 65W

» SuperVOOC 2.0 » 4000 mAh

» ładowanie 65W

» SuperVOOC 2.0 » 4015 mAh

» ładowanie 30W

» VOOC 4.0 Biometria czytnik linii papilarnych

pod wyświetlaczem,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych

pod wyświetlaczem,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych

pod wyświetlaczem,

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC

LTE, 5G, dual SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC

LTE, 5G, dual SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac,

LTE, dual SIM, radio FM Złącza słuchawkowe, USB 3.1 typu C USB 3.1 typu C słuchawkowe, USB 2.0 typu C Wodoszczelność - IP54 - Wymiary 159.1 x 73.4 x 7.9 mm 159.6 x 72.5 x 7.6 mm 160.3 x 73.9 x 7.7 mm Waga 172 g 172 g 165 g

OPPO Reno5 5G, choć bez Pro to bardziej Pro niż poprzednik

Porównanie specyfikacji pokazuje, że nastąpiło przeniesienie ciężaru gatunkowego z serii Pro na serię podstawową. W tym roku OPPO Reno5, choć będzie kosztował o 100 zł więcej niż poprzednik w dniu premiery, w praktyce będzie telefonem atrakcyjniejszym cenowo.

OPPO przeniosło bowiem do Reno5 5G parę dobrych rozwiązań z Reno4 Pro 5G. W tym chipset Snapdragon 765G, wciąż w pełni wystarczający do większości smartfonowych zastosowań. Oczywiście poprzeczka wydajności rośnie, ale gdy nie będziemy szukać Snapdragona 888 w opisie smartfona, to nie dostrzeżemy od razu różnic.

OPPO Reno5 5G ma także obsługę 5G. Owszem w sklepach są oferty z Reno4 5G i to w cenie zbliżonej do Reno5 5G, ale najpierw wprowadzony do polski Reno4 nie obsługiwał tej technologii, a to z tym produktem wypada porównywać nowe Reno5 5G. Nie zabraknie też NFC.

W specyfikacji telefonu zauważymy też obsługę SuperVOOC 2.0, wsparcie dla odświeżania 90 Hz dla panelu OLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, który jest minimalnie większy niż w Reno4. Jest też trochę mniejszy niż w Reno4 Pro 5G, ale za to w razie potrzeby jest w stanie świecić jaśniej niż tamten telefon. No i nie można zapomnieć tego, że Reno5 5G podobnie jak Reno4 (ale już nie Reno4 5G) dysponuje złączem słuchawkowym. Bo podobno wciąż lubimy łączyć się przewodem, a nie z pomocą jakiegoś tam Bluetootha.



Cztery aparaty w OPPO Reno5 5G

Miłośnicy fotografii mogą mieć mieszane odczucia. Bo jeśli inne cechy wskazują wprost na adaptację technologii z Reno4 Pro 5G, to w aparatach fotograficznych mamy małe zamieszanie. Nie dostaniemy bowiem w Reno5 5G teleobiektywu 2x, za to główny aparat będzie miał trochę większą rozdzielczość, bo 64 Mpix. Ten parametr też można byłoby skrytykować, bo nie zawsze chodzi o piksele, a oprogramowanie aparatu. Jednak to ostatnie właśnie uległo poprawkom.

Zmiany, które trudno opisać podobnie jak trudno odczuć w pierwszej chwili

Oprócz przerzucenia lepszych komponentów z Reno4 Pro 5G do Reno5 5G, nowe telefony mają zaoferować nam lepsze doświadczenie użytkownika. Od strony software identyczne w każdym z trzech nowych modeli. Co to ma oznaczać?

od samego początku ColorOS 11.1 (bazuje na Android 11), z gwarancją aktualizacji do kolejnych dwóch generacji systemu,

poprawione działanie funkcji foto-wideo, w tym lepsza stabilizacja (to już 3 generacja Ultrastabilizacji) oraz połączone tryby LiveHDR i wideo nocne do jednej funkcji AI Highlight Video,

lepszej jakości portrety, za co odpowiada technologia OPPO Full Dimension Fusion FDF, a także nowe tryby portretowe przydatne szczególnie w słabym oświetleniu,

sprawniejszą pracę AI podczas fotografowania, nie znajdziemy już funkcji olśniewający kolor,

zdjęcia w podniesionej rozdzielczości 108 Mpix, mają być lepsze niż w poprzednikach,

efektywniejszą programową obsługę szybkiego i inteligentnego ładowania.

Z perspektywy użytkownika tych zmian nie da się zauważyć wprost. To trochę nasza wina, bo człowiek jest wyczulony na zmiany istotne, ale nie dostrzega jednocześnie ich jeśli kumulują się one dopiero na przestrzeni kilku generacji telefonów. Dopiero po dłuższym użytkowaniu Reno5 5G i pozostałych telefonów, ktoś kto miał wcześniej do czynienia z poprzednikami dostrzeże usprawnienia w oprogramowaniu. Pozostali użytkownicy muszą zawierzyć producentowi i opiniom recenzentów.

Najszybciej usprawnienia w oprogramowaniu aparatów serii Reno5 zauważą osoby filmujące i pewnie dlatego nowe telefony będą prezentowane w ramach kampanii reklamowej Film Your Story, która ma podkreślić ich zalety, gdy zabierzemy się do filmowania.

Praktyczne wrażenia z kilkudniowego użytkowania OPPO Reno5 5G

Po kilku dniach z OPPO Reno5 5G mogę powiedzieć, że odczułem iż dostałem w ręce OPPO Reno4 Pro 5G, w którym dokonano znaczących poprawek w oprogramowaniu, a także kilku istotnych zmian sprzętowych (akumulator, port minijack). Brak teleobiektywu zauważyłem od razu, ale oglądając zdjecia nie odczułem zbytnio tego braku. Ładowanie istotnie jest trochę szybsze, a zważywszy na pojemniejszy akumulator to dobrze, że producent zachował to co było w Reno4 Pro 5G jego mocną stroną. Wszystkie zmiany na plus opisane w poprzednim akapicie potwierdzam.

Tylna ścianka OPPO Reno5 jest jeszcze bardziej szorstka co sprawia, że praktycznie w ogóle nie można jej zabrudzić odciskami palców

Subiektywnym wrażeniem jest odczucie dotyku tylnej ścianki. Nie każdemu może podobać się faktura przypominająca proszkowe malowanie, ale dla mnie jest to decyzja jak najbardziej na tak. A po założeniu silikonowej osłonki nie będzie i tak żadnej różnicy.

Gdybym był obecnym użytkownikiem OPPO Reno4 Pro 5G na pewno przesiadka na OPPO Reno5 5G, bo to nowa generacja, byłaby dyskusyjna. Natomiast zakup OPPO Reno5 5G w obliczu, gdy mamy w sklepach sporo droższy OPPO Reno4 Pro 5G, na pewno warto rozważyć. Podobnie lepiej będzie wybrać OPPO Reno5 5G niż OPPO Reno4 5G, który nie ma złącz minijack, a z kolei OPPO Reno5 5G względem OPPO Reno4 jest na pewno dużo lepszym produktem. Czy wartym ceny kilkaset złotych wyższej? To już zależy od tego jak nastawieni jesteśmy do marki OPPO.



Złącze minijack jest? Jest. Tylko szkoda, że głośnik mono, grill na górze przykrywa jedynie słuchawkę

Poniżej kilka przykładowych zdjęć, które dowodzą, że fotograficznie OPPO Reno5 5G ma powody do zadowolenia, choć zanotowałem potknięcia w celności AF po zmroku. Wystarczy jednak wymusić ostrzenie dotykając ekranu i problem znika.



Zoom ultraszeroki, x1, x2 i x5



Ujęcia nocne



Zdjęcie wykonane w słoneczny dzień i przy zachmurzeniu

OPPO Reno5 Lite oraz Reno Z 5G a ich poprzednicy

Listę nowości OPPO z serii Reno5 domykają Reno5 Lite i Reno5 Z 5G. Na razie to wyczerpuje ofertę tej serii w Polsce, to czy pokażą sie jeszcze inne modele, zależy od decyzji producenta. Zmiany w tych dwóch niżej pozycjonowanych cenowo niż Reno5 5G telefonach nie są już tak łatwo dostrzegalne, między innymi ze względu na zachowanie tych samych co wczesniej chipsetów, czyli MediaTek Helio P95 w Reno5 Lite i MediaTek Dimensity 800U 5G w Reno5 Z 5G.



Różnice w stylistyce to najbardziej widoczna na pierwszy rzut oka zmiana względem poprzedników w modelach Reno5 Lite i Reno5 Z 5G

Jednakże producent zapewnia, że dzięki zastosowaniu algorytmu antylagującego w Reno5 Z 5G uzyskano 18% mniej spowolnień urządzenia, o 34% wydajniejszą pracę systemu plików, 12% szybsze uruchamianie i przełączanie się pomiędzy aplikacjami. Z kolei w Reno5 Lite OPPO ogólna wydajność telefonu wzrosła o około 22%. Najwięcej zyskają użytkownicy mediów społecznościowych.

Zwiększona została także pojemnośc akumulatorów w tych telefonach do 4310 mAh. Naładujemy je z pomocą 30W ładowania VOOC 4.0.

Poza tym, podobnie jak w Reno5 5G, także i Reno5 Lite oraz Reno5 Z 5G zyskać mają na optymalizacji oprogramowania i nowych funkcjach w aparatach fotograficznych.

Cena i dostępność serii Reno5, bo bez tych informacji ani rusz

Oppo Reno5 5G oraz Reno5 Lite do sprzedaży trafią już 23 marca 2021 roku. Kupimy je zarówno w ofercie operatorskiej jak i sklepach z elektroniką użytkową. Cena Reno5 5G wyniesie 1999 złotych za wariant 8/128 GB. Dostępne będą kolory niebieski i czarny. Z kolei za OPPO Reno5 Lite będzie trzeba zapłacić 1599 złotych. W tym przypadku dostaniemy albo czarną, albo fioletowo-niebieską obudowę.



Dwie wersje kolorystyczne OPPO Reno5 5G

Do 5 kwietnia 2021 roku wraz z Reno5 5G dostaniemy za 1 zł słuchawki OPPO Enco W31, a specjalna oferta dla wersji Lite zawierać będzie opaskę OPPO Band. Sama opaska, która trafi do sprzedaży w cenie 199 zł to pierwsze urządzenie OPPO tego typu, które wyposażono w funkcję ciągłego pomiaru nasycenia krwi tlenem, czyli SpO2. To funkcja której mogą pozazdrościć nawet niektóre zegarki z pulsoksymetrem.



OPPO Band wytrzyma do 12 dni na akumulatorze

Dłużej poczekamy na OPPO Reno5 Z. Jeszcze nie znamy dokładnej daty jego premiery, ale za to wiemy już, że zapłacimy za niego 1799 złotych. Kolory będą identyczne jak w wersji Lite.

Źródło: OPPO

Czytaj więcej na temat produktów marki OPPO: